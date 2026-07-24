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Avtor:
Ka. N.

Petek,
24. 7. 2026,
10.11

Osveženo pred

38 minut

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Natisni članek

Natisni članek
avtobusna postaja avtobusna postaja Ljubljana selitev

Petek, 24. 7. 2026, 10.11

38 minut

Avtobusna postaja Ljubljana se seli: 24. avgusta bo potnike pričakala nova začasna lokacija

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Avtobusna postaja Ljubljana | Foto STA

Foto: STA

Avtobusna postaja Ljubljana se bo 24. avgusta preselila na novo začasno lokacijo ob Masarykovi cesti. Selitev je povezana s celovito prenovo območja okoli železniške postaje, ki med drugim predvideva tudi razširitev Masarykove ceste. Nova postaja bo potnikom ponudila sodobnejšo infrastrukturo, več peronov in boljšo povezljivost z drugimi oblikami javnega prevoza.

Začasna avtobusna postaja bo stala na območju dosedanjega parkirišča vzhodno od ljubljanske železniške postaje, upravljal pa jo bo Nomago, ki je del skupine Slovenske železnice. Njena vzpostavitev bo omogočila nemoteno delovanje avtobusnega prometa v času gradbenih del in hkrati nadaljnji razvoj območja osrednjega potniškega vozlišča v prestolnici.

Na novi lokaciji bo urejenih 46 avtobusnih peronov, od tega sedem za zglobne avtobuse. To pomeni, da se bo skupno število peronov v primerjavi z zdajšnjo avtobusno postajo povečalo za več kot polovico, kar naj bi prispevalo k boljši pretočnosti prometa in učinkovitejšemu povezovanju različnih oblik javnega prevoza.

Kaj bo drugače?

Potnikom bo na voljo objekt s prometnim uradom in prodajnim mestom s petimi blagajnami. Vozovnice bo po novem mogoče kupiti tudi z bančnimi karticami. V neposredni bližini bosta Urbanomat in kartomat Slovenskih železnic, na severozahodnem delu postaje pa bodo urejene omarice za prtljago in toaletni prostori.

Za uporabnike trajnostnih oblik mobilnosti bo na dveh lokacijah na voljo tudi 30 koles za izposojo Nomago Bikes, urejenih pa bo več stojal za parkiranje lastnih koles.

Nomago in Slovenske železnice bosta skupaj s partnerji v prihodnjih tednih javnost podrobneje seznanjala z dostopi do začasne avtobusne postaje, prometno ureditvijo, razporeditvijo peronov in drugimi pomembnimi informacijami, povezanimi s selitvijo.

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