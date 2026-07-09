Trumpovo sporočilo za Evropo. Ni prijetno.

Konec miru z Iranom, prekinitev trgovinskih odnosov s Španijo, zahteve po priključitvi Grenlandije – Donald Trump je povezan s kopico konfliktnih vprašanj, ki jih nenehno vleče iz klobuka. Nemški varnostni strokovnjak Nico Lange, ki je bil prisoten na nedavnem vrhu Nata v Ankari, je zato prepričan, da se v prihodnosti Evropa ne sme več zanašati na ameriški varnostni dežnik. Nasprotuje tudi temu, da bi Evropa kupovala zastarelo ameriško vojaško tehnologijo in da bi Američani kovali dobičke na račun ponovnega oboroževanja Evrope. Namesto tega naj Evropa sama razvija sodobno orožje.

Vojaški strokovnjak Nico Lange, ki je med drugim nekdanji uslužbenec nemškega obrambnega ministrstva, je po vrhu Nata v Ankari sodeloval v pogovorni oddaji na nemški javni radioteleviziji ZDF, ki jo vodi novinar Markus Lanz.

Polom Trumpove politike do Irana?

Najprej je Lange analiziral politiko Donalda Trumpa do Irana. Prepričan je, da Trumpovi odnosi z Iranom ponazarjajo, kako nesposoben je samozvani veliki pogajalec pri ocenjevanju nasprotnika.

Zadnje zaostritve ameriške politike do Irana z novimi napadi bodo po mnenju Langeja verjetno spet dvignile cene nafte in škodovale svetovnemu gospodarstvu.

Lange za večjo evropsko vojaško neodvisnost od ZDA

Kot piše nemški medij Focus, je Langejevo osrednje sporočilo jasno: odločno zahteva, da Evropa, zlasti Nemčija, postane bolj vojaško sposobna.

Evropa mora razviti lastno obrambno industrijo, namesto da uvaža zastarelo ameriško orožje, je prepričan Lange. Foto: Guliverimage

Evropa se je predolgo slepo zanašala na ameriški varnostni dežnik. Zdaj morajo Evropejci vzpostaviti tesnejše obrambno sodelovanje. Cilj je spodbujati evropsko obrambo pred raketami in brezpilotnimi letali ter konkretne naložbe v obrambne inovacije, namesto da bi zgolj razpravljali o finančnih proračunih.

Razvoj evropske obrambne industrije

"Razviti moramo lastne tehnologije in vlagati v lastne industrije," je poudaril Lange in dodal, da ni smiselno kupovati zastarele tehnologije od ZDA. Če želijo ZDA kovati dobičke od evropskega ponovnega oboroževanja, morajo tudi vlagati v Evropo, je prepričan.

Če je treba milijarde porabiti za orožje, potem bi jih morali vsaj porabiti za orožje, razvito in proizvedeno v Evropi, od katerega imajo koristi evropska podjetja in delavci.

Vojna v Ukrajini je že pokazala, da se vojaški spopadi vodijo zelo drugače kot pred dvajsetimi leti, zato je ključnega pomena razvoj sodobne opreme, namesto da Evropa kupuje zastarelo ameriško orožje, je dejal Lange.

Zahteva po Grenlandiji kaže, kako razmišlja Trump

Lange tudi trdi, da je Trumpova zaostritev z zahtevami po ameriškem nadzoru nad Grenlandijo trajno poškodovala odnose med skandinavskimi državami in ZDA.

Medtem ko so Skandinavci prej v primeru nacionalnih vojaških kriz želeli sodelovati izključno z ZDA, so te države zdaj odprte za evropsko sodelovanje, pravi nemški vojaški strokovnjak.

Primer Grenlandije razkriva tudi miselnost ameriškega predsednika. "Trump verjame, da bodo velike sile dosegle dogovor in da bodo morale manjše države s tem živeti. Toda to je izjemno nevarno. Trumpova miselnost je miselnost velikih sil. Trump razmišlja v smislu vplivnih sfer in verjame, da lahko velike sile podjarmijo manjše," je še dejal Lange.