Konec je: Melania mora reševati moža Donalda

Prva dama ZDA Melania Trump se je danes v luči demonstracij zaradi delovanja zveznih agentov Službe za priseljevanje in carine (Ice) v Minnesoti zavzela za enotnost. Ljudi, ki protestirajo, pa je pozvala k mirnim demonstracijam.

"Moramo se združiti. Pozivam k enotnosti. Vem, da je moj mož, predsednik, včeraj imel odličen pogovor z guvernerjem in županom, in da sodelujejo, da bi zagotovili mir in preprečili izgrede," je za televizijo Fox News povedala Melania Trump. Dodala je, da nasprotuje nasilju in tiste, ki protestirajo, pozvala k mirnim demonstracijam.

Donald in Melania Trump igrata premeteno politično igro: Trump je nekakšni trdi oče naroda, ona pa sočutna mati naroda, ki – ko je javnomnenjsko koristno – pred volivci blaži moževe trde poteze in besede. Trump se je v Belo hišo novembra 2024 verjetno vrnil predvsem zaradi obljub o množičnih deportacijah nezakonitih priseljencev.

Lov na prave in domnevne nezakonite priseljence

Trump, ki je pred leti obljubljal zid na meji z Mehiko, a ga na koncu ni zgradil, je uspešno omejil dotok novih nezakonitih priseljencev, a mu je več kot očitno, tudi javnomnenjsko, spodletelo pri množičnemu izgonu nezakonitih priseljencev. Nezakonite in domnevne nezakonite priseljence po ZDA lovi zvezna služba za priseljevanje in carine (ICE). Ta služba je podrejena ministrstvu za domovinsko varnost, ki ga vodi Kristi Noem. Pomaga jim tudi Ameriška mejne patrulja (USBP).

Pripadniki ICE in USBP so zakrinkani, kar pri številnih Američanih ustvarja zlovešč vtis. Zelo javno izpostavljen pa je bil 55-letni Gregory Bovino, ki je postal nekakšni poveljujoči USBP za vse ozemlje ZDA (v bistvu je postal nekakšen piarovec ICE in USBP). Pripadniki USBP so do Trumpovega prvega mandata praviloma delovali le v pasu ob amerišk meji, zdaj pa so začeli loviti nezakonite in priseljence tudi daleč stran od meje.

ICE in USBP v Minnesoti

Bovino je z agenti ICE in pripadniki mejne patrulje oziroma mejne službe prišel tudi v zvezno državo Minnesoto, kjer je guverner Tim Walz, podpredsedniški kandidat demokratov Kamale Harris na zadnjih volitvah.

Najprej je agent ICE ubil pesnico in aktivistko Renee Good, dva tedna pozneje pa je agent mejne službe ubil zdravstvenega tehnika Alexa Prettija. Oba sta bila ameriška državljana. Foto: Guliverimage

V Minnesoti živi tudi močna somalijska skupnost, ki jo v zveznem kongresu predstavlja Ilhan Omar, ki je velik trn v peti Trumpu. S pripadniki somalijske skupnosti, ki so v ZDA večinoma prišli zakonito, so v zadnjem času povezane tudi obtožbe o nezakonitem izkoriščanju javnih sredstev države Minnesote.

Uboj pesnice in zdravstvenega tehnika

V Minnesoti pa se je začelo usodno zapletati. Sedmega januarja letos je v Minneapolisu zakrinkani agent ICE Jonathan Ross ubil ameriško državljanko, pesnico Renee Good, ki je protestirala proti akcijam ICE v mestu. Posnetki so pokazali, da njen avtomobil ni bil usmerjen proti njemu, ko je sprožil prvi strel, druga dva naboja pa je Ross izstrelil, ko je njen avtomobil že peljal mimo njega.

Nato pa so 24. januarja letos zakrinkani agenti mejne službe (USBP) ustrelili 37-letnega zdravstvenega tehnika Alexa Prettija (v bolnišnici je skrbel za ameriške vojne veterane). Pretti, ki je imel dovoljenje za nošenje orožja v javnosti in ni imel kazenske kartoteke, je sodeloval pri protestih proti ICE in jih snemal s pametnim telefonom.

Bovina naj bi čakala upokojitev, klofuta tudi za Kristi Noem

Prettija so agenti USBP po posnetkih spravili na tla, ga brcali in udarjali, mu odvzeli orožje, ki ga je po zakonih Minnesote lahko nosil v javnosti, in streljali nanj, ko je bil neoborožen obrnjen s hrbtom proti njim.

Uboja dveh ameriških državljanov v Minnesoti sta verjetno končala kariero pripadnika mejne službe (USBP) Gregoryja Bovina, ki je bil zadnje mesece obraz Trumpove politike deportacije pravih in domnevnih nezakonitih priseljencev. Foto: Guliverimage

To je bila kaplja čez rob. Tudi javno mnenje se je obrnilo proti Trumpu. Ta je nato ubral pomirljive tone s predstavniki zvezne države Minnesote. Odpoklical je del agentov ICE in mejne službe. Bovino je (kazensko) premeščen nazaj v Kalifornijo in naj bi ga kmalu čakala upokojitev.

V Minnesoto prihaja izkušeni Tom Homan

V Minnesoto prihaja tudi Trumpov pooblaščenec za mejne zadeve Tom Homan, kar je verjetno jasen znak Trumpovega nezadovoljstva z domovinsko ministrico Kristi Noem. Homen in Kristi Noem namreč veljata za tekmeca. Oglasila se je tudi Melania.

Trump je v ponedeljek skušal nekoliko umiriti razgreto ozračje v Minnesoti. Po pogovorih z guvernerjem Walzem in županom Minneapolisa Jacobom Freyjem je napovedal odhod dela zveznih agentov in zamenjavo vodje operacij v Minnesoti. Trump in Walz sta sporočila, da sta imela dober pogovor, pri čemer je guverner Minnesote izpostavil, da je pri predsedniku občutil "jasno spremembo tona". Na poskus umirjanja razmer kaže tudi izjava Freyja, ki je dejal, da se je Trump strinjal, da se sedanje stanje ne more nadaljevati. Ob tem je župan napovedal, da bo del zveznih agentov začel že danes zapuščati Minneapolis.