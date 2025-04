Kaj je Trump storil z nekoč prijetno žensko?

Trumpova ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem ima zanimivo zgodovino, ki vključuje tudi veliko fizično preobrazbo. V zadnjih letih je tudi s pomočjo operacij spremenila svoj videz: v slogu t. i. Mar-a-Lago obraza, ki naj bi bil še posebej všeč Donaldu Trumpu. Prihaja iz Južne Dakote in tam še vedno živi na svojem posestvu s kmetijo in rančem. Kot guvernerka Južne Dakote se je zapletla v spore s tamkajšnjimi Indijanci, v svojih spominih pa je pisala, kako je s puško usmrtila svojega psa in kozla. Kot ministrica za domovinsko varnost se rada fotografira z avtomatsko puško, v Salvadorju pa je pred kletko z iz ZDA izgnanimi pripadniki latinskoameriških tolp svarila tujce pred nezakonitim vstopom v ZDA. Zagovarja družinske vrednote, a naj bi imela že od leta 2019 skrivno ljubezensko razmerje.

Leta 1971 rojena Kristi Noem (njen dekliški priimek je Arnold in ima norveške korenine) je vedno bila politično konservativna. Odraščala je na družinski kmetiji in ranču na podeželju ameriške zvezne države Južna Dakota. Leta 1990 je zmagala na lepotnem tekmovanju za Snežno kraljico.

Poroka s srednješolsko ljubeznijo in očetova smrt

Leta 1992 se je poročila s svojo srednješolsko ljubeznijo Bryonom Noemom, s katerim ima tri otroke (zdaj je tudi že babica). Ko je bila stara 22 let, je njen oče umrl v nesreči pri delu. Zaradi tega je morala prekiniti študij in prevzeti vodenje družinskega posestva. Pozneje je študirala ob delu in diplomirala leta 2012, ko je bila že članica ameriškega kongresa.

Kristi Noem novembra 2010, ko je v času kampanje pred kongresnimi volitvami na družinskem posestvu pomagala svojemu bratu pri žetvi. Foto: Guliverimage

Politično je bila vedno konservativna – na primer zagovarja prepoved splava in je navdušena nad pravico do nošenja orožja – tako da ni presenečenje, da je zajadrala med republikance. Med letoma 2007 in 2011 je bila članica državnega predstavniškega doma v Južni Dakoti. Januarja 2011 je postala kongresnica v Washingtonu. Tu je ostala do leta 2019, ko je postala prva guvernerka Južne Dakote. Takrat je bila že vneta podpornica Donalda Trumpa, ta jo je tudi podprl za guvernerko.

V igri za Trumpovo podpredsednico

Pred lanskimi predsedniškimi volitvami je bila Kristi Noem tudi v igri za Trumpovo podpredsednico, a je na koncu ta položaj dobil senator iz Ohia J. D. Vance. V tistem času je tudi napisala svojo drugo knjigo spominov. Veliko pozornost je vzbudil zlasti odlomek, v katerem je napisala, kako je sama ustrelila svojega popadljivega psa in nato še svojega napadalnega kozla. "Ni bilo prijetno delo, ampak to je bilo treba narediti," je zapisala o usmrtitvi svojega psa Cricketa.

Kristi Noem je hitro postala Trumpova podpornica. Pred guvernerskimi volitvami leta 2018 jo je Trump zato osebno podprl. Foto: Guliverimage

Kot guvernerka se je zapletla v spor s tamkajšnjimi Indijanci, ko je trdila, da nekateri indijanski poglavarji dajejo zavetje mehiškim narkokartelom v svojih rezervatih. Ti mehiški narokarteli naj bi potem rezervate uporabljali za razpečevanje mamil po ameriškem srednjem zahodu. Ogorčeni Indijanci so ji potem prepovedali vstop v rezervate, tako da v nekem trenutku ni mogla vstopiti na petino ozemlja Južne Dakote. Spori z Indijanci so se umirili šele letos, ko se je opravičila za svoje izjave.

Pred kletko s tetoviranimi kriminalci

Kot ministrica za domovinsko varnost je veliko medijske pozornosti požela marca, ko je odšla v Salvador in imela izjavo v zaporu. Med izjavo je stala pred kletko, v kateri so bili zaprti tetovirani pripadniki salvadorske kriminalne tolpe MS-13 in večetnične v Los Angelesu delujoče latinskoameriške tolpe 18th Street Gang.

Kristi Noem se skuša republikanskim volivcem predstaviti kot neizprosna ministrica za domovinsko varnost, ki bo zajezila množično nezakonito priseljevanje v ZDA. Marca letos je odšla v srednjeameriško državo Salvador, da bi dala izjavo pred kletko, v kateri so bili zaprti tetovirani pripadniki v ZDA delujočih kriminalnih tolp MS-13 in 18th Street Gang. Foto: Guliverimage

Kristi Noem je v izjavi zagrozila vsem, ki želijo v ZDA vstopiti nezakonito, da jih morda čaka zapor v Salvadorju. V ta zapor je Trumpova administracija, ki ima tesne stike s salvadorskim predsednikom Nayibom Bukelejem, med drugim zaprla nekaj sto iz ZDA izgnanih Venezuelcev.

Domnevno dolgoletno skrivno ljubezensko razmerje

Kristi Noem, ki javno zagovarja družinske vrednote, dviga prah tudi s svojim zasebnim življenjem. Septembra 2021 je konservativni medij American Greatness poročal, da ima zunajzakonsko razmerje z znanim konservativnim političnim operativcem Coreyjem Lewandowskim.

Poročena Kristi Noem naj bi imela dolgoletno razmerje s poročenim Coreyem Lewandowskim:

SD Gov. Kristi Noem having affair with Trump aide Corey Lewandowski, sources say: ‘He’s 100% banging her’ https://t.co/j4NSDO1vpv pic.twitter.com/tPo8RFYWZr — New York Post (@nypost) September 15, 2023

Podobno poročilo sta septembra 2023 objavila tudi New York Post in britanski Daily Mail. Ta poročila je ostro zanikala. Leta 2021 jih je označila za gnusno laž, leta 2023 pa je poročila zanikal njen tiskovni predstavnik. Menda naj bi bilo njeno skrivno razmerje razlog, da je Trump lani ni izbral za svojo podpredsednico.

Kristi Noem zaposli svojega domnevnega ljubimca

Za zdaj je še vedno poročena, poročen ostaja tudi njen domnevni ljubimec. A kljub temu govorice, da ima že vsaj od leta 2019 skrivno razmerje z dve leti mlajšim Lewandowskim, ne potihnejo. Daily Mail je letos pisal, da je kot ministrica za domovinsko varnost na svojem ministrstvu zaposlila svojega ljubimca. Kaj točno so njegove naloge, ni znano.

Oborožena Kristi Noem v družbi pripadnikov agencije za priseljevanje in carino (ICE), ki spada pod okrilje njenega ministrstva:

Human traffickers. Drug Smugglers. 18th Street Gang members. Spent the morning in Phoenix with our brave @ICEgov and Arizona law enforcement arresting these dirtbags and getting them off of our streets. pic.twitter.com/yH13jWwF1S — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) April 8, 2025

Kristi Noem vzbuja pozornost tudi zaradi svoje fizične preobrazbe. V zadnjih desetih letih se je njen obraz precej spremenil. Na začetku svoje kongresne kariere je imela še dokaj kratke lase. New York Times (NYT) je njeno takratno pričesko opisal kot križanec med t. i. pričesko Rachel (poimenovano po izmišljenem liku Rachel iz serije Prijatelji) in pričesko, ki jo nosita demokratki Hillary Clinton in Nancy Pelosi. Leta 2012 je pričesko še skrajšala.

Trumpifikacija: Kristi dobi Mar-a-Lago obraz

Nekaj let pozneje, ko se je začel Trumpov vzpon, se je začela njena vizualna trumpifikacija. Njeni lasje so postajali vedno daljši in razpuščeni. Nekateri to pričesko opisujejo kot klasično Maga pričesko, za katero so značilni dolgi, valoviti prameni.

Kristi Noem leta 2010, 2012, 2014 in 2024:

Po pisanju medijev naj bi imela še operacijo lic in ustnic, potemnila si je tudi obrvi. Menda je zaradi že stare poškodbe zob zaradi padca s kolesa imela v Teksasu tudi operacijo zobovja. Ugiba se tudi, ali uporablja lasne podaljške. Zaradi sprememb nekateri trdijo, da je v primerjavi s preteklimi leti skoraj nerazpoznavna. Za njen zdajšnji obraz trdijo, da je t. i. Mar-a-Lago obraz (Mar-a-Lago face). Mar-a-Lago je kraj na Floridi, kjer ima Trump svoje posestvo in kjer je zadnja leta njegovo stalno prebivališče.

Znani Mar-a-Lago obrazi

Kristi Noem je zaradi magamorfoze, kot so nekateri poimenovali spremembo v Mar-a-Lago obraz, začela spominjati na dvojnico Kimberly Guilfoyle, nekdanje zaročenke Donalda Trumpa mlajšega. Ali pa spominja na temnolaso različica Lare Trump, žene Erica Trumpa. Začela se je tudi drugače oblačiti. "Videti je kot članica družine Trump. Morda je videti kot kakšna sestrična Trumpovih," je za NYT dejal republikanski strateg Ron Bonjean.

Kimberly Guilfoyle, Lara Trump in Laura Loomer:

Mar-a-Lago obraz je značilen tudi za Trumpu zvesto desničarsko vplivnico Lauro Loomer. "Njihovi obrazi so se spremenili iz konvencionalno človeških v naličene obraze z oglatimi ličnicami, polnimi ustnicami, videti so kot fellinijevsko (groteskno oziroma nadrealistično, tj. v slogu filmov italijanskega režiserja Federica Fellinija, op.p.) pretiravanje naličenih voditeljic Fox Newsa," je Mar-a-Lago obraz opisal novinar Hollywood Reporterja Julian Sancton.

Plastična kirurgija zaradi Trumpa cveti?

Vprašanje je seveda, kako se bo Mar-a-Lago obraz, ki ga ima zdaj tudi Kristi Noem, razširil med Trumpovo žensko volilno bazo. Washington Post piše, da je plastični kirurg Norman Rowe odprl novo kliniko na Floridi, blizu Mar-a-Laga. Ta klinika naj bi bila zdaj v razcvetu zaradi volilnega zmagoslavja Donalda Trumpa.

Kot ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem v javnih nastopih nosi bejzbolsko čepico, njen zaščitni znak so tudi že omenjeni dolgi, razpuščeni lasje. Njeni kritiki trdijo, da zaradi svojega videza vzbuja posmeh.