Angela Merkel razkrila, kaj v resnici hoče Vladimir Putin

Nekdanja nemška krščanskodemokratska kanclerka Angela Merkel je v intervjuju za Berliner Zeitung pozvala k sodelovanju mednarodnih partnerjev Ukrajine v morebitnem mirovnem procesu.

Angela Merkel za diplomatska pogajanja

"Kdaj je prišla ura diplomacije, ne more odločiti samo predsednik Zelenski, ampak le Ukrajina skupaj s svojimi podporniki. Ker tudi mi kot prijatelji Ukrajine tvegamo za Ukrajino," je dejala Angela Merkel glede ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Za nekdanjo kanclerko je zdaj že sloviti javni prepir med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in Zelenskim v Beli hiši depresiven. "Raje ne bi videla tega srečanja, še posebej glede na to, da ga je videla vsa Rusija, vključno s predsednikom Putinom," je dejala.

Je Angela Merkel razumevajoča do Putina?

Angela Merkel zavrača slabšalno uporabo izraza "razumevajoč do Putina" (Putin versteher v nemščini). "Ni napačno razumeti, kaj počne Putin in se postaviti v njegovo kožo," je dejala. To je po njenem mnenju temeljna naloga diplomacije in nekaj drugega kot podpora Putinu.

Angela Merkel, ki je vodila Nemčijo med letomo 2005 in 2021, dobro pozna ruskega predsednika Vladimirja Putina. Foto: Guliverimage

"Ni opravičila, da je (Putin, op. p.) napadel drugo državo. Toda diskurz o interesih Rusije mora biti dovoljen." Izraz "razumevajoč do Putina" je sramotilni izraz, ki skuša v kali zatreti vsako razpravo, je dejala nekdanja kanclerka, ki je Nemčijo vodila med letoma 2005 in 2021.

Putinova miselnost izvira iz časa hladne vojne?

O Putinu nekdanja nemška kanclerka tudi pravi, da skuša oslabiti Evropsko unijo s sredstvi, ki jih trenutno ima na voljo. Trdi tudi, da je Putinov glavni cilj priznanje, predvsem priznanje od ZDA.

To Putinovo razmišljanje po njenem mnenju izvira iz obdobja hladne vojne. "Za Putina relevantni sili nista Nemčija ali EU, ampak le prava velesila – ZDA. To je bilo in je njegovo temeljno prepričanje."

Bo Trump postal zaveznik Rusije in razklal Zahod?

Na vprašanje, ali bo Trump popolnoma zamenjal stran in razklal Zahod, je odgovorila, da še ni mogoče podati končne ocene. "Je pa zelo osupljivo, da so ZDA skupaj z Rusijo le nekaj dni pred dogodki v Ovalni pisarni (prepir z Zelenskim, op. p.) v Generalni skupščini Združenih narodov glasove proti resoluciji o ozemeljski celovitosti Ukrajine," je še dejala Angela Merkel za Berliner Zeitung.