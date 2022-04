Merklova zagovarja odločitev iz leta 2008, da Ukrajini prepreči vstop v Nato

Zelenski je v pozno zvečer objavljenem nagovoru kot "napačen izračun" označil odločitev, da se na vrhu Nata v Bukarešti pod vodstvom Francije in Nemčije njegove države ni sprejelo v zavezništvo, čeprav so se za to zavzemale ZDA.

Merklova stoji za odločitvami iz leta 2008

"Vabim gospo Merklovo in Nicolasa Sarkozyja, da obiščeta Bučo in si ogledata, kaj je v 14 letih prinesla politika popuščanja Rusiji," je dejal in pri tem omenil grozodejstva ruskih vojakov nad ukrajinskimi civilisti, ki so jih svetovne sile označile za vojne zločine. Zelenski je evropske voditelje obtožil, da so s svojim takratnim stališčem skušali ugoditi Rusiji.

Vendar je Merklova v kratki izjavi, ki jo je podala njena tiskovna predstavnica, dejala, da "vztraja pri svojih odločitvah v zvezi z vrhom Nata leta 2008 v Bukarešti".

Nemčija takrat ocenila, da niso izpolnjeni pogoji Ukrajine

"Glede na grozodejstva, ki so bila razkrita v Buči in drugih krajih v Ukrajini, nekdanja kanclerka v celoti podpira vsa prizadevanja vlade in mednarodne skupnosti, da bi stali ob strani Ukrajini ter končali rusko barbarstvo in vojno proti Ukrajini," je dodala tiskovna predstavnica.

Nemčija je leta 2008 ocenila, da je za vstop Ukrajine v Nato prezgodaj, saj je ugotovila, da takrat še niso bili izpolnjeni politični pogoji.