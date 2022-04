Podporo Ukrajini v vojni z Rusijo so v zadnjih tednih pokazali tudi na večini evropskih športnih tekmovanj, kjer se v znak podpore Ukrajincem športniki fotografirajo z napisi "Ustavite vojno" in javnost pozivajo k miru. Do enakega scenarija je prišlo tudi na nedeljski tekmi evrolige v Kaunasu, kjer sta se srečala Žalgiris, ki ga vodi Jure Zdovc, in Crvena zvezda.

A tu se je zadeva zapletla. Košarkarji Crvene zvezde namreč niso želeli prijeti transparenta z napisom, kar je v dvorani poželo ogromno negodovanja med dobrimi deset tisoč domačimi navijači, ki so košarkarje Zvezde "nagradili" s številnimi žvižgi. Srbija je sicer ena izmed držav, ki javno ni izrekla nasprotovanja ruski agresiji.

Serbian players were not holding the 'Stop The War' banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.



Kaunas crowd reacted with a loud booing 😳 pic.twitter.com/bRmV4rDhX1 — BasketNews.com (@BasketNews_com) April 3, 2022

Po tekmi se je na dogodek odzval tudi košarkar Zvezde Aaron White. "Kot ekipi nam je bilo rečeno, naj se ne dotikamo transparenta. Rad bi pojasnil, da ne podpiram vojne in si želim miru na svetu," je zapisal Američan. Vprašanj v povezavi z dogodkom pa je bil po tekmi deležen tudi trener beograjskega kluba Dejan Radonjić. "To ni vprašanje zame," je bil jasen strateg na klopi Crvene zvezde.

Zalgiris fans are sending another message during the Euroleague regular season finale vs Crvena Zvezda. pic.twitter.com/I68FJoZm2V — Donatas Urbonas (@Urbodo) April 3, 2022

As a team we were told to not touch the flag. I would like to make it clear I don’t support the war and I want peace in our world ❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/cD3t9YlTIk — Aaron White (@Aaron_White30) April 3, 2022

Litva je sicer ena izmed držav, ki se je močno zavzela za pomoč Ukrajini. Po eni izmed zadnjih raziskav, naj bi več kot polovica Litovcev darovala v pomoč Ukrajini.

