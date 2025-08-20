Ruski general ostal brez roke in noge: Ukrajina je razkrila posnetek #video

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba (HUR) je izdala videoposnetek napada brezpilotnega letalnika na skupino vojaških vozil v ruski regiji Kursk blizu meje z Ukrajino, v katerem je bil izredno hudo poškodovan ruski generalpodpolkovnik Esedula Abačev. Večkrat odlikovanemu visokemu predstavniku ruskih oboroženih sil, ki je imel pomembno vlogo v ruski invaziji Ukrajine, so v bolnišnici v Moskvi po napadu amputirali roko in nogo.

Napad na konvoj ruskih vojaških vozil – med njimi je bil tudi poltovornjak z oznako registrskih tablic 9828 RM, v katerem je bil ruski generalpodpolkovnik Abačev – se je zgodil v nedeljo v zelo zgodnjih jutranjih urah v regiji Kursk, natančneje na regionalni cesti med krajema Rilsk in Homutovka.

Gre za cesto v neposredni bližini severovzhodne ruske meje z Ukrajino.

Kot so sporočili iz HUR, ukrajinske vojaške obveščevalne službe, je napad z brezpilotnimi letalniki izvedla enota UA_REG, ki je znana po napadih za sovražnikovimi linijami. Avgusta lani je imela tudi eno od osrednjih vlog pri ukrajinskem vdoru v rusko regijo Kursk.

Generalu so morali amputirati roko in novo

Ruski generalpolkovnik Esedula Abačev, sicer namestnik poveljnika ruske vojaške skupine "Sever", ki sodeluje v napadih na Ukrajino, in vidni udeleženec preteklih ruskih konfliktov v Čečeniji, Gruziji, Siriji, je bil po navedbah tako ruskih kot ukrajinskih medijev v napadu na konvoj vozil zelo hudo ranjen.

Generapodpolkovnik Esedula Abačev je za svojo vlogo v vojni v Ukrajini prejel zlato zvezdo heroja Ruske federacije, najvišje odlikovanje za zasluge, ki ga lahko podeli predsednik Rusije. Foto: Profimedia

Odpeljali so ga v bolnišnico v Moskvo, kjer so mu zaradi izredno resnih poškodb amputirali roko in nogo.

Esedula Abačev, ki prihaja iz ruske regije Dagestan, je vojaško šolo sicer opravljal prav na ozemlju današnje Ukrajine v Harkovu, a v času, ko je bila Ukrajina še del sovjetske zveze.

Očitajo mu vojne zločine v Ukrajini

V vojni v Ukrajini je sodeloval tako rekoč od njenega začetka februarja 2022. Med drugim je vodil vojaške operacije v Lugansku, kjer je tamkajšnjim enotam poveljeval že pred začetkom ruske invazije Ukrajine, in imel osrednjo vlogo v bitki za ukrajinsko mesto Lisičansk, zadnjo ukrajinsko "utrdbo" v Lugansku, ki so ga Rusi zavzeli julija 2022. Ukrajina Abačevu zaradi številnih smrti civilistov v Lisičansku in uporabe orožja, ki ga prepoveduje mednarodno vojno pravo, očita storilstvo vojnih zločinov.

Poleti leta 2024, ko so ukrajinske sile vdrle v rusko regijo Kursk, je Abačev postal poveljnik ruskih enot za zaščito obmejne regije.