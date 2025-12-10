Tiko Pro – 15 let povezovanja idej, znanja in priložnosti v Evropi!

Tiko Pro je vodilno slovensko svetovalno podjetje na področju pridobivanja (ne)povratnih evropskih in nacionalnih sredstev. Z več kot 15-letnimi izkušnjami pomaga podjetjem preoblikovati ideje v uspešne projekte – od priprave razpisne dokumentacije do vodenja in poročanja. Njihov pristop združuje projektni menedžment, finančno svetovanje in trajnostno poslovanje s poudarkom na digitalni preobrazbi, raziskavah in razvoju ter zelenih investicijah. Tiko Pro je aktiven tudi v mednarodnih konzorcijih v okviru programa Digital Europe, kjer sodeluje pri projektih, namenjenih krepitvi digitalne varnosti in kibernetske odpornosti v EU. Letos so obeležili 15 let uspešnega razvoja in delovanja na trgu in poleg uvrstitve v najhitreje rastoče podjetje v Sloveniji osvojili tudi prestižno mednarodno nagrado, podeljeno s strani Svetovnega kongresa podjetnikov, imenovano Stvaratelji za stoljeća 2025.

Poslanstvo podjetja Tiko Pro ostaja jasno: pomagati podjetjem, raziskovalnim ustanovam in organizacijam prepoznati priložnosti, pridobiti nepovratna in povratna sredstva ter zastavljene projekte uspešno izpeljati. Z ekipo izkušenih strokovnjakov, ki združujejo projektni menedžment, poslovno strategijo in finančno svetovanje, podjetje nudi celostno podporo v vseh fazah razpisnega cikla, od prve ideje do zaključnega poročila.

Tiko Pro danes deluje na trgih Slovenije in Hrvaške ter vse aktivneje tudi v mednarodnih konzorcijih, kjer sodeluje pri pripravi in vodenju projektov, ki presegajo nacionalne meje. Pomemben del njihovega delovanja predstavlja sodelovanje v mednarodnih konzorcijih v okviru programa Digital Europe, ki spodbuja digitalizacijo, kibernetsko varnost in razvoj inovativnih rešitev v Evropi. S tem Tiko Pro aktivno prispeva k razvoju evropske digitalne varnosti, saj pomaga graditi projekte, ki so neposredno povezani s kibernetsko zaščito, upravljanjem podatkov in tehnološko odpornostjo evropskega gospodarstva.

Tako ostaja podjetje Tiko Pro zanesljiv partner, ki povezuje lokalno znanje z evropskimi priložnostmi in s tem spodbuja rast gospodarstva v celotni regiji.

Tiko Pro med 2,7 odstotka najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji!

Podjetje Tiko Pro je letos zabeležilo enega svojih največjih dosežkov doslej: po analizi AJPES, pripravljeni po metodologiji ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ), se je uvrstilo med najboljših 2,7 odstotka najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji. Gre za priznanje, ki ga prejmejo podjetja, ki v štiriletnem obdobju izkazujejo stabilno rast prihodkov, rast števila zaposlenih in nadpovprečne poslovne rezultate. V obdobju 2020–2024 je Tiko Pro:

več kot podvojil prihodke ,

, okrepil ekipo z novimi visoko usposobljenimi strokovnjaki,

z novimi visoko usposobljenimi strokovnjaki, vstopil na nove tuje trge ,

, postal partner v številnih mednarodnih konzorcijih, zlasti na področjih digitalne transformacije, kibernetske varnosti, biotehnologije in raziskav.

Direktorica Tiko Pro Tina Kočet Hudrap ob tem poudarja: "To priznanje ni le potrditev preteklih uspehov, ampak tudi odgovornost za prihodnost. Rast ni naključje, je rezultat strateških odločitev, strokovnosti ekipe in zaupanja strank."

Zbrane je ob 15-letnici nagovorila direktorica podjetja Tiko Pro Kristina Kočet Hudrap. Foto: Tiko Pro d.o.o. in MEdiaspeed d.o.o.

Letos podjetje Tiko Pro praznuje 15 let delovanja, ob tem pa je prejelo tudi prestižno mednarodno nagrado Stvaratelji za stoljeća 2025, ki jo podeljuje Svetovni kongres podjetnikov za izjemen prispevek k razvoju podjetništva v Srednji in Jugovzhodni Evropi. Priznanje potrjuje, da Tiko Pro ne raste po naključju, ampak zaradi znanja, strategije in jasne vizije.

Mednarodna potrditev strokovnosti – nagrada Stvaratelji za stoljeća 2025

Uspešno delo podjetja Tiko Pro je prepoznano tudi zunaj meja Slovenije. Letos je podjetje prejelo mednarodno nagrado Stvaratelji za stoljeća 2025, ki jo podeljuje Svetovni kongres podjetnikov za izjemen prispevek k razvoju podjetništva v Srednji in Jugovzhodni Evropi.

Gre za priznanje, ki ga podeljuje strokovna komisija iz devetih držav, in potrjuje, da je Tiko Pro s svojo zavezanostjo kakovosti, odgovornosti in inovacijam pomemben soustvarjalec razvojnih politik in podjetniških praks v širši regiji.

"Nagrada potrjuje, da gradimo pravo pot – pot sodelovanja, rasti in dolgoročne zanesljivosti. Naša moč je v ljudeh, znanju in partnerstvih, ki jih gradimo vsak dan. To priznanje je rezultat skupnega dela ekipe in zaupanja naših naročnikov," je ob prejemu nagrade povedala direktorica podjetja Tiko Pro Kristina Kočet Hudrap.

Petnajst let znanja in zaupanja obeležili v najstarejši mariborski kleti

Praznovanje 15-letnice je podjetje Tiko Pro obeležilo v najstarejši vinski kleti v Mariboru – Vinagu –, kjer se je zbralo več kot sto poslovnih partnerjev, sodelavcev in predstavnikov gospodarstva. Večer je bil namenjen ljudem, ki soustvarjajo uspeh podjetja, in vsem, ki s Tiko Pro delijo vrednote odgovornosti, znanja in inovativnosti. Kristina Kočet Hudrap, direktorica podjetja, je ob tem povedala:

"Ko danes po 15 letih stojim tukaj pred vami, partnerji, prijatelji in sodelavci, čutim ponos, hvaležnost in odgovornost. Ponos, ker je Tiko Pro zrasel v podjetje, ki mu zaupajo številna podjetja doma in v tujini. Hvaležnost, ker ob meni stoji izjemna ekipa sodelavcev, brez katerih te zgodbe ne bi bilo. In odgovornost, ker verjamem, da nas prihodnost zavezuje k še večji ambiciji in viziji. Naši temelji so vedno bili ljudje – strokovni, predani in iskreni v svojem delu. Prav njihova energija in znanje poganjata rast podjetja ter dokazujeta, da je moč v povezovanju in zaupanju. S tem duhom bomo tudi v prihodnje stopali naprej. K novim trgom, novim partnerstvom in novim idejam, ki premikajo meje mogočega."

Zbrane je pozdravil tudi predsednik državnega sveta, g. Marko Lotrič, ki je ob jubileju poudaril pomen podjetništva in vloge Tiko Pro pri krepitvi slovenskega gospodarstva:

"V 15 letih ste dokazali, da ste več kot le svetovalno podjetje. Ste most med idejo in dejanjem, med vizijo in konkretnimi rezultati. S svojim znanjem, profesionalnostjo in predanostjo pomagate podjetjem in organizacijam, da uresničujejo svoje cilje, vstopajo na evropski trg ter prispevajo k razvoju slovenskega gospodarstva. Vaša zgodba je dokaz, da uspeh temelji na zaupanju, strokovnosti in sodelovanju. Pomembno je, da takšna podjetja ohranjajo in širijo vrednote, ki krepijo naš gospodarski prostor – znanje, inovativnost in odgovornost. Iskrene čestitke ob jubileju in zahvala, ker s svojim delom utrjujete podjetniški duh, ki premika meje in ustvarja priložnosti za vse nas."

Zbrane je nagovoril tudi predsednik državnega sveta, g. Marko Lotrič. Foto: Tiko Pro d.o.o. in MEdiaspeed d.o.o.

Ob prazničnem večeru, ki so ga glasbeno obogatili številni slovenski talentirani izvajalci, kot so pevka Maja Keuc, violinistka Anja Bukovec in akrobatska plesalka Tamia, je ekipa s ponosom nazdravila preteklosti in samozavestno pogledala v prihodnost.

Za nepozabne zvoke in melodije ob 15-letnici je poskrbela fantastična Maja Keuc. Foto: Tiko Pro d.o.o. in MEdiaspeed d.o.o.

Vizija podjetja za prihodnost je jasna: še naprej želijo biti vodilni partner podjetjem v Sloveniji in na Hrvaškem pri pridobivanju povratnih in nepovratnih sredstev, obenem pa okrepiti svojo prisotnost pri pridobivanju EU sredstev na evropski ravni, zlasti na področjih digitalizacije, kibernetske varnosti, biotehnologije in raziskav.

S širitvijo na tuje trge, sodelovanjem v evropskih konzorcijih in vlaganjem v znanje želi podjetje še naprej soustvarjati prihodnost, v kateri dobre ideje postajajo merljivi rezultati. Zato direktorica Kristina Kočet Hudrap ob koncu dodaja: "Evropska sredstva niso cilj, so sredstvo. Naše podjetje je tukaj, da pomaga podjetjem, da ta sredstva izkoristijo za gradnjo boljše prihodnosti za vse nas."

Tiko Pro – Včeraj ideja. Danes uspeh. Jutri PROjekcija prihodnosti.

