Papež v poslanici ob svetovnem dnevu miru pozval k razoroženemu miru

Papež Leon XIV. je svojo poslanico ob svetovnem dnevu miru, ki bo v Katoliški cerkvi 1. januarja, naslovil Mir z vami, v njej pa poziva k razoroženemu in razorožujočemu miru. Izpostavil je tudi načelo, da lahko resničen mir zgradimo samo na medsebojnem zaupanju, so predstavili na današnji novinarski konferenci v Ljubljani.

Papež Leon XIV. je poslanico za 59. svetovni dan miru začel s pozdravom "Mir s teboj", ki izhaja iz Jezusovega velikonočnega pozdrava. To je tudi pozdrav papeža Leona XIV. iz lože na baziliki svetega Petra v večeru po njegovi izvolitvi maja letos in poudarek v njegovem prvem nagovoru, je na novinarski konferenci ob predstavitvi poslanice spomnil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Po Zoretovih besedah je novoizvoljeni papež že tedaj nastopil s povabilom h graditvi miru po vsem svetu. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore Foto: Ana Kovač

"Mir tudi v tej poslanici gradi na Kristusu," je pojasnil Zore. Ob tem je mir izpostavil kot vrednoto, "po kateri hrepenimo, jo sprejemamo in želimo njeno trajnost". "Pomembno je, da ta mir začnemo prepoznavati. Z mirom je tako kakor s toliko drugimi dobrimi stvarmi: če ga iščemo v njegovi idealni obliki, ga ni nikjer na tem svetu, če ga pa znamo prepoznavati v posameznih načinih, oblikah, kako se uresničuje, kako prihaja k nam, ga pa lahko prepoznamo, ga sprejmemo, živimo in posredujemo naprej," je dejal.

Glede besedne zveze razoroženi mir, h kateremu papež poziva, je Zore dejal, da se oboroženi mir sicer zdi kot protislovje, a da je dejansko večina miru po svetu danes oboroženega, saj se nasilje in vojno odvrača "z orožjem, z vedno več orožja, z vedno bolj sofisticiranim orožjem". Ob tem je spomnil na svetopisemski dogodek, ko je Jezus Petra, ko so ga prijeli, pozval, naj spravi meč na svoje mesto. "Njegov mir je razorožen, orožje je pri kraju, orožje za ta mir ne koristi, pač pa za ta mir potrebujemo zaupanje vanj in globoko prepričanje, da je dobrota močnejša od zla, pravica močnejša od krivice, življenje močnejše od smrti," je dejal.

Mir zgrajen na medsebojnem zaupanju

Po njegovih pojasnilih se papež v poslanici sklicuje tudi na papeža Janeza XXIII. in poudari, da mora razoroževanje potekati vzporedno z razoroževanjem "naše notranjosti, misli in medsebojnih odnosov", mir pa ne more biti zgrajen na strahu, ampak na medsebojnem zaupanju. "To je cilj, ki ga lahko dosežemo po majhnih korakih, pa z vztrajnim prizadevanjem, vsak v svojem osebnem življenju posebej," je dejal. Kot je dodal, moramo mir gojiti "z duhovnostjo, molitvijo, z dialogom, ekumenskim in medverskim, z vsakršnim dialogom".

Papež po Zoretovih besedah tudi meni, da moramo znova začeti dajati veljavo mednarodnemu pravu, pogajanjem in dialogu na različnih ravneh. Ne smemo zapasti v miselnost, da ko imamo v roki orožje, smo varni, ampak je naša globoka moč "v odnosih, dialogu, pogajanjih in iskanju rešitev", je dejal.

Kot je dodal Zore, se ne smemo prehitro ustaviti ob globalnih vprašanjih, ki so sicer zelo na mestu, ampak je treba vedno pogledati tudi, kaj lahko sami storimo za razorožitev srca, za razorožitev uma, za mir v svojem življenju in svoji okolici.

Po Zoretovi oceni papež Leon XIV. nadaljuje prizadevanje papeža Frančiška, ki je z zelo odločnimi besedami obsojal nasilje in vojno ter spodbujal k miru. Ob tem pa Leon XIV. poskuša posameznika spodbuditi, da naredi tisto, kar more.

Foto: STA

V svoji poslanici papež Leon XIV. izpostavi tudi vpliv umetne inteligence, zaradi katere pri oboroženih spopadih prihaja do neosebnih spopadov. Tako se lahko zdi, kot da storilcev več ni, zabriše se človekova osebna odgovornost, je pojasnil zgodovinar Aleš Maver. Po njegovih besedah gre za veliko prelomnico tudi v načinu vojskovanja in je potencialno zelo nevarno, papež Leon XIV. pa si je zadal, da bo poskušal najti krščanski odgovor na izzive umetne inteligence.