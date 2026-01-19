Jannik Sinner začenja operacijo Avstralija

Tretji dan OP Avstralije bo na osrednje igrišče Melbourne Parka stopil Jannik Sinner, branilec naslova tega turnirja. Italijan tudi letos velja za enega izmed favoritov.

Jannik Sinner se je pred prvim letošnjim turnirjem za grand slam odločil izpustiti vse pripravljalne turnirje. In zanimivo bo videti, kaj mu bo ta taktika na koncu prinesla. V prvem krogu bo igral proti Francozu Hugu Gastonu. Igralca sta do zdaj odigrala dva medsebojna dvoboja in obakrat je bil boljši Sinner.

Pred njima bosta na osrednjem igrišču igrala Američan Ben Shelton in Francoz Ugo Humbert, ki se bosta pomerila prvič.

Zanimivi dvoboji:

Ben Shelton (USA/8) – Ugo Humbert (FRA)

Hugo Gaston (FRA) – Jannik Sinner (ITA/2)

Lorenzo Musetti (ITA/5) – Raphael Collignon (BEL)

Shintaro Mochizuki (JPN) – Stefanos Tsitsipas (GRE/31)

Karen Khachanov (RUS/15) – Alex Michelsen (USA)

Valentin Royer (FRA) – Taylor Fritz (USA/9)

