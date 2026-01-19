Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
20.00

Osveženo pred

2 uri, 56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
OP Avstralije Jannik Sinner

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 20.00

2 uri, 56 minut

OP Avstralije (ATP), 3. dan

Jannik Sinner začenja operacijo Avstralija

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Jannik Sinner | Foto Reuters

Foto: Reuters

Tretji dan OP Avstralije bo na osrednje igrišče Melbourne Parka stopil Jannik Sinner, branilec naslova tega turnirja. Italijan tudi letos velja za enega izmed favoritov.

Jannik Sinner se je pred prvim letošnjim turnirjem za grand slam odločil izpustiti vse pripravljalne turnirje. In zanimivo bo videti, kaj mu bo ta taktika na koncu prinesla. V prvem krogu bo igral proti Francozu Hugu Gastonu. Igralca sta do zdaj odigrala dva medsebojna dvoboja in obakrat je bil boljši Sinner.

Pred njima bosta na osrednjem igrišču igrala Američan Ben Shelton in Francoz Ugo Humbert, ki se bosta pomerila prvič.

Zanimivi dvoboji:
Ben Shelton (USA/8) – Ugo Humbert (FRA)
Hugo Gaston (FRA) – Jannik Sinner (ITA/2)
Lorenzo Musetti (ITA/5) – Raphael Collignon (BEL)
Shintaro Mochizuki (JPN) – Stefanos Tsitsipas (GRE/31)
Karen Khachanov (RUS/15) – Alex Michelsen (USA)
Valentin Royer (FRA) – Taylor Fritz (USA/9)

Preberite še: 

Novak Đoković
Sportal Novak Đoković kot v najboljših časih, predaja sedmega nosilca #video
Carlos Alcaraz
Sportal Carlos Alcaraz pred Sinnerjem na vrhu svetovne lestvice
Olga Danilović
Sportal Zmaga izbranke Jana Oblaka, ki je odmevala
OP Avstralije Jannik Sinner
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.