Lahko Kaja Juvan pripravi veliko presenečenje?

Tretji dan teniškega OP Avstralije bo igrala Slovenka Kaja Juvan, ki pa bo imela v prvem krogu turnirja vse prej kot lahko nalogo. Nasproti ji bo stala Elena Ribakina, trenutno ena boljših igralk na turneji.

Jasno je, da Kaja Juvan pri žrebu ni imela srečne roke, saj bo v prvem krogu turnirja v Melbournu igrala proti Eleni Ribakini, peti nosilki turnirja.

Kazahstanka že ve, kako je zmagati turnir za grand slam, potem ko je leta 2022 zmagala na Wimbledonu, leto pozneje pa se je na OP Avstralije prebila vse do finala. Prav tistega leta je Juvan na OP Avstralije v 2. krogu igrala proti Ribakini. To je tudi njun edini medsebojni dvoboj.

Madison Keys, lanska presenetljiva zmagovalka OP Avstralije, bo na osrednjem igrišču igrala proti Ukrajinki Oleksandri Olijnikovi, trenutno 92. igralki sveta. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.

Zanimivi dvoboji:

Oleksandra Olijnikova (UKR) – Madison Keys (USA/9)

Naomi Osaka (JPN/16) – Arina Ruzic (AUS)

Elena Ribakina (KAZ/5) – Kaja Juvan (SLO)

Katie Boulter (GBR) – Belinda Bencic (SUI/10)

Tereza Valentova (CZE) – Maya Joint (AUS/30)

Maddison Inglis (AUS) – Kimberly Birrell (AUS)



Preberite še: