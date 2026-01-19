Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

OP Francije Kaja Juvan

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 20.00

3 ure

OP Avstralije (WTA), 3. dan

Lahko Kaja Juvan pripravi veliko presenečenje?

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Kaja Juvan | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Tretji dan teniškega OP Avstralije bo igrala Slovenka Kaja Juvan, ki pa bo imela v prvem krogu turnirja vse prej kot lahko nalogo. Nasproti ji bo stala Elena Ribakina, trenutno ena boljših igralk na turneji.

Jasno je, da Kaja Juvan pri žrebu ni imela srečne roke, saj bo v prvem krogu turnirja v Melbournu igrala proti Eleni Ribakini, peti nosilki turnirja.

Kazahstanka že ve, kako je zmagati turnir za grand slam, potem ko je leta 2022 zmagala na Wimbledonu, leto pozneje pa se je na OP Avstralije prebila vse do finala. Prav tistega leta je Juvan na OP Avstralije v 2. krogu igrala proti Ribakini. To je tudi njun edini medsebojni dvoboj.

Madison Keys, lanska presenetljiva zmagovalka OP Avstralije, bo na osrednjem igrišču igrala proti Ukrajinki Oleksandri Olijnikovi, trenutno 92. igralki sveta. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.

Zanimivi dvoboji:
Oleksandra Olijnikova (UKR) – Madison Keys (USA/9)
Naomi Osaka (JPN/16) – Arina Ruzic (AUS)
Elena Ribakina (KAZ/5) – Kaja Juvan (SLO)
Katie Boulter (GBR) – Belinda Bencic (SUI/10)
Tereza Valentova (CZE) – Maya Joint (AUS/30)
Maddison Inglis (AUS) – Kimberly Birrell (AUS)
 

Kaja Juvan, Tamara Zidanšek
Sportal Kaja Juvan in Bor Artnak najboljša tenisača preteklega leta
Kaja Juvan
Sportal Žreb ni bil naklonjen Kaji Juvan, Slovenko čaka peta nosilka
Arina Sabalenka
Sportal Sabalenka prva, kako kaže Slovenkam?
OP Francije Kaja Juvan
