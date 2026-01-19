Pred Centom Rog se je danes zbralo okoli 100 protestnikov, ki so ob peti obletnici izselitve avtonomne cone Rog iz nekdanje tovarne koles v središču mesta izrazili nestrinjanje z gentrifikacijo mesta. Opozorili so, da se življenje za delavce, mlade, študente in upokojence v prestolnici v zadnjih letih nevzdržno slabša.

V Skupščini Tovarne Rog so v sporočilu za javnost pred dogodkom opozorili, da se v prestolnici pospešeno nadaljujejo procesi spreminjanja mesta po meri premožnih, turistične industrije in investitorjev. "Prebivalci Ljubljane smo v teh procesih odrinjeni na rob, soočamo se z naraščajočo revščino, nedostopnostjo stanovanj in represijo. Javni prostor se nevzdržno krči, vse sfere življenja v mestu pa se podreja interesom kapitala," so zapisali.

Izvedli več umetniških točk

Po besedah Yaye, ki se je udeležila protesta, želijo opozoriti na gentrifikacijo mesta in samovoljnost ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Opozorila je tudi na "vse nove represivne zakone, ki jih je ta vlada sprejela", vključno s tako imenovanim Šutarjevim zakonom, ki dajejo večja pooblastila policiji. "Smo tu, da opozarjamo, da si moramo svojo svobodo in prihodnost vzeti," je dejala.

Protestnik Samo, ki je bil občasni uporabnik avtonomne cone Rog, je spomnil, da je ponujala mnogo prostorov za druženje, zabavo, kreativno delo in delovanje. Blaž, ki cone sicer nikoli ni obiskal, se je danes protesta prav tako udeležil z željo, da opozori na pomen podobnih prostorov. Zbrani so Center Rog označili za še en tempelj kapitalistične praznosti in opozorili na stanovanjsko problematiko v Ljubljani.

Pred Centrom Rog so protestniki izvedli več umetniških točk, med drugim bruhanje ognja, akrobatske točke na trapezu in glasbene nastope, sprehodili pa so se tudi po mestu.

Mestna občina Ljubljana (Mol) je objekt nekdanje tovarne Rog, v katerem so več let živeli in ustvarjali pripadniki avtonomne skupnosti, prevzela v posest leta 2021 in začela z njegovim rušenjem. Dejanje so pospremili protesti, posredovala je tudi policija.



Uporabniki Roga so zatrjevali, da so jih deložirali brez pravne podlage, ter že takrat opozorili na krčenje javnega prostora za prebivalce. Z navzkrižnimi tožbami se je primer znašel tudi na sodišču. Aprila 2021 je bil nato ustanovljen javni zavod Center Rog, ki bo upravljal z novim kulturno-ustvarjalnim središčem s sodobnimi produkcijskimi prostori. Obnova se je začela januarja 2022, njena vrednost je bila ocenjena na približno 20 milijonov evrov.