V Centru Rog so danes odprli stalno razstavo koles pony, saj mineva 60 let od nastanka tega majhnega zložljivega kolesa. V sodelovanju s Tehniškim muzejem Slovenija, ki je prispeval starejši model kolesa, in podjetjem Turna, ki je prispevalo njegovo sodobno verzijo, so poudarili pomen ponyja kot stebra slovenske tehniške dediščine.

Tovarna Rog, kjer po temeljiti obnovi stavbe danes deluje Center Rog, je po drugi svetovni vojni postala največja tovarna koles v nekdanji Jugoslaviji, je v nagovoru dejala direktorica Centra Rog Renata Zamida. Po podatkih Centra Rog naj bi leta 1969 tovarna proizvedla 57 odstotkov koles v Jugoslaviji, model pony pa je predstavljal 43 odstotkov celotne Rogove proizvodnje.

S postavijo starega in novega modela so želeli prikazati zgodbo in kontinuiteto najbolj kultnega izdelka tovarne, je pojasnil kustos tehniškega muzeja in avtor razstave Matevž Šlabnik. Meni, da danes kolo pony ohranja ta kultni status prav zaradi nostalgičnega občutka, saj je bil v preteklosti pony večkrat prvo kolo otrok in mladostnikov.

Foto: STA

Tovarna Rog je kolo pony na trgu prvič predstavila leta 1964. Razvili so ga na osnovi italijanskega modela graziella. Model pony tako ni bil priljubljen le v domačem okolju, "bil je tudi zelo uspešen izvozni izdelek", je dejal Šlabnik.

V preteklosti se je pojavljal v več različicah, razlike pa so bile opazne predvsem v obliki okvirja. Modele, namenjene izvozu, so nadgradili s tremi prestavami ter celo s sprednjim in zadnjim vzmetenjem, je še dodal.

Foto: STA

"Zgodba je nastajala že nekaj let," je o sodelovanju dejala direktorica tehničnega muzeja Barbara Juršič. "Ta tovarna je neposredno povezana s slovensko tehniško dediščino," je dodala. Meni, da je kolo postalo del kolektivnega spomina. Kot zanimivost je izpostavila, da je bilo kolo včasih najprej sredstvo za prevoz na delo, šele potem rekreativno vozilo.

Prenovljena različica

Podjetje Turna je tako danes lastnik blagovne znamke Rog Pony in od leta 2017 izdeluje prenovljeno različico kolesa. Ta je v celoti izdelana in sestavljena v tovarni v Šoštanju, kjer deluje podjetje. Izdelovanje različnih modelov kolesa pony sicer ni njihova primarna dejavnost, vendar "s ponosom proizvajamo ta kolesa", je dejal direktor podjetja Turna Vladimir Pogač.

"Nadaljujemo tradicijo ustvarjanja prihodnosti," je izpostavil. Prav ta moto se po njegovih besedah kaže v njihovem programu Pony. Poudaril je tudi, da so danes posodobljena kolesa pomemben del sodobnih trendov zelene mobilnosti, mikromobilnosti v mestih. "Zagotovo pa delamo tudi na razvoju, in sicer na sodobnem trendu elektrifikacije koles," je dodal. Trenutno delajo na projektu oživljanja druge slovenske znamke, in sicer ponyjeve motorizirane različice pony express. To si želijo nadgraditi in elektrificirati.

Foto: STA

Kustos Tehniškega muzeja Slovenije Matevž Šlabnik, direktorica Centra Rog Renata Zamida, direktorica Tehničnega muzeja Barbara Juršič in direktor podjetja Turna Vladimir Pogač. Foto: STA