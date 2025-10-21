Na celjskem sejmišču bosta od danes do petka potekala prvi mednarodni sejem obrambne industrije Sidec in peta sejemska prireditev Slovenske vojske (SV) V službi domovine. Sejem bo priložnost za spoznavanje obrambne tehnologije nove generacije. Dogodek bo orisal ključne inovacije, ki odpirajo nove razsežnosti in napredek obrambne industrije.

Ob odprtju sejma, na katerem se bo predstavilo 170 razstavljavcev iz 20 držav, bodo zbrane nagovorili minister za obrambo Borut Sajovic, načelnik Generalštaba SV Robert Glavaš in direktor grozda obrambne industrije Slovenije Boštjan Skalar.

Kot je zapisano na spletnih straneh ministrstva za obrambo, bo dogodek na 10.000 kvadratnih metrov razstavnih površin predstavljal osrednjo regionalno platformo na področju obrambe, varnosti in naprednih tehnologij ter bo pomembno prispeval k mednarodni prepoznavnosti slovenske obrambne industrije.

Daljinsko vodena oborožitvena postaja Mangart 25 integrirana na JLTV 4x4 Foto: STA

Sejem Sidec bo ponudil priložnost za predstavitev slovenskih podjetij, razvojnih projektov in tehnoloških rešitev. Hkrati bo dogodek prostor za mreženje ter vzpostavljanje sodelovanja z mednarodnimi institucijami, industrijskimi partnerji in raziskovalnimi organizacijami.

Sejem bo tematsko razdeljen na štiri osrednje vsebinske stebre, in sicer na kibernetsko varnost, raziskave in razvoj, energetsko učinkovitost in odpornost ter umetno inteligenco.

Za splošno javnost odprt le zadnji sejemski dan

Dogodek je namenjen predvsem predstavnikom obrambnega sektorja, varnostnih agencij, raziskovalnih institucij in industrije. Vsi sejemski dnevi bodo zaprti za splošno javnost, razen zadnjega, ki bo odprt za širšo javnost.

Postaja LOKI integrirana na LIV COBRA 4x4 Foto: STA

Promocijska prireditev V službi domovine, ki bo potekala vzporedno s sejmom Sidec, bo ponudila prikaz širokega spektra delovanja SV in njenih enot ter več kot 60 različnih vojaških poklicev od kuharjev, pilotov, upravljavcev različnih bojiščnih sistemov do vojakov pehotnikov in informatikov.