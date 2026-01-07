Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

7. 1. 2026,
10.22

Zunanji ministri Francije, Nemčije in Poljske danes predvidoma o podpori Ukrajini

Napad na Kijev, Ukrajina | Nemčija, Francija in Poljska so weimarski trikotnik ustanovile leta 1991 v nemškem mestu Weimar. | Foto Reuters

Nemčija, Francija in Poljska so weimarski trikotnik ustanovile leta 1991 v nemškem mestu Weimar.

Foto: Reuters

Zunanji ministri Francije, Nemčije in Poljske se bodo danes popoldne sestali v Parizu. Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA napovedal, da bo na vrhu dnevnega reda srečanja verjetno podpora Ukrajini.

Pregled pomembnejših novic dneva: 

10.20 Zunanji ministri Francije, Nemčije in Poljske danes predvidoma o podpori Ukrajini

10.20 Zunanji ministri Francije, Nemčije in Poljske danes predvidoma o podpori Ukrajini

Sestanka tako imenovanega weimarskega trikotnika se bosta poleg Barrota udeležila še nemški minister Johann Wadephul in poljski minister Radoslaw Sikorski.

Po poročanju DPA je pričakovati, da se bo trojici evropskih zunanjih ministrov pozneje pridružil še indijski zunanji minister Subrahmanyam Jaishankar, s katerim naj bi govorili o krepitvi odnosov med EU in Indijo. Po navedbah virov iz Pariza naj bi bili na agendi tudi izzivi v indopacifiški regiji.

V torek so se v francoski prestolnici sestale zaveznice Kijeva, ki tvorijo tako imenovano koalicijo voljnih. Dogovorile so se o trdnih varnostnih jamstvih za Ukrajino, ki bodo začela veljati po morebitni prekinitvi ognja. ZDA bi denimo vodile mehanizem za nadzor prekinitve ognja, voditelji Francije, Velike Britanije in Ukrajine pa so podpisali dogovor o nameri razporeditve sil v Ukrajini.

