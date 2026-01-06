V Parizu se bodo danes sestali voditelji držav zaveznic Ukrajine, združeni v t. i. koalicijo voljnih. V ospredju pogovorov, ki se jih bodo udeležili voditelji 35 držav, med njimi tudi premier Robert Golob, bodo varnostna jamstva za Ukrajino ter nadaljnji koraki za krepitev podpore Kijevu in pritiska na Moskvo.

Poudarki dneva:



6.15 Koalicija voljnih o varnostnih jamstvih in nadaljnjih korakih za konec vojne v Ukrajini

6.15 Koalicija voljnih o varnostnih jamstvih in nadaljnjih korakih za konec vojne v Ukrajini

Srečanja, ki ga bo vodil francoski predsednik Emmanuel Macron, se bo po napovedih med drugim udeležil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pogovorom naj bi se iz ZDA pridružili ameriški državni sekretar Marco Rubio, posebni odposlanec ZDA Steve Witkoff ter zet ameriškega predsednika Jared Kushner. Poleg evropskih voditeljev se ga bo udeležil tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte.

Na povabilo francoskega predsednika Emmanuela Macrona se bo srečanja t. i. koalicije voljnih udeležil tudi premier Golob, so sporočili iz njegovega kabineta. Voditelji bodo obravnavali potek dosedanjih pogovorov o končanju vojne, varnostna jamstva za dosego trajnega in pravičnega miru ter nadaljnje korake za povečanje podpore Ukrajini in pritiska na Rusijo, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Emmanuel Macron in Volodimir Zelenski Foto: Reuters

ZDA na čelu s predsednikom Donaldom Trumpom pritiskajo, da bi sprti strani dogovor o mirovnem načrtu dosegli čim prej. Predsednika ZDA in Ukrajina sta o tem razpravljala na Floridi pred dobrim tednom dni in zatrdila, da je bil dosežen velik napredek.

Trump je obenem priznal, da določena zahtevna vprašanja ostajajo odprta. Eno od teh je prihodnost ukrajinskega Donbasa. Evropa in Ukrajina pa vztrajata tudi, da želita pred kakršnimkoli dogovorom od ZDA prejeti jasna varnostna jamstva.