FURS opozarja: Ne pozabite na to pomembno vlogo!

Zavezanci za dohodnino, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane ali pa želijo te podatke spremeniti, imajo do 5. februarja čas, da oddajo vlogo pri Finančni upravi RS (FURS). Če jo bodo oddali prek eDavkov, lahko to storijo do 20. februarja 2026. S tem si bodo zagotovili, da bo davčni organ pravilne podatke upošteval že pri informativnem izračunu dohodnine.

Vlogo morajo oddati tudi tisti, ki so olajšavo med letom sicer uveljavljali, a želijo spremeniti način uveljavljanja ali podatke o vzdrževanih družinskih članih, pojasnjujejo na FURS.

Rok za oddajo vloge je 5. februar 2026. Če jo boste oddali prek eDavkov, lahko to storite do 20. februarja 2026, saj bo elektronski portal ostal odprt v času vnosa podatkov iz papirnih vlog. Na mobilni aplikaciji eDavki in na spletnem portalu eDavki je na voljo predizpolnjena vloga.

Kdo lahko odda vlogo?

Vlogo lahko oddajo vsi zavezanci za dohodnino:

- ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane,

- ali pa so jo uveljavljali, a želijo podatke spremeniti (na primer razdelitev olajšave med staršema, obdobje uveljavljanja ipd.).

Zakaj je pomemben rok?

Davčni organ informativni izračun dohodnine pripravi na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki jih morajo zavezanci posredovati do 5. oziroma 20. februarja.

Če vlogo oddajo pravočasno, bo FURS pravilne podatke upošteval že pri pripravi informativnega izračuna, ki ga zavezanci prejmejo najpozneje do 15. junija za preteklo leto. V tem primeru jim zaradi napačnih ali manjkajočih podatkov ne bo treba vlagati ugovora.

Vlog, oddanih po 5. oziroma 20. februarju, FURS pri sestavi informativnega izračuna ne bo mogel upoštevati.

Kako in kje oddati vlogo?

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane lahko zavezanci oddajo:

prek mobilne aplikacije eDavki (Android in iOS), kjer je na voljo predizpolnjena vloga s podatki iz zadnje oddane vloge,

elektronsko prek portala eDavki (tudi z uporabniškim imenom in geslom),

osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Na FURS opozarjajo, da je treba vlogo izpolniti skrbno in natančno. Če bodo podatki netočni ali nepopolni, jih pri informativnem izračunu ne bodo mogli upoštevati.

Zavezancem svetujejo tudi, naj se pred oddajo vloge z družinskimi člani (zakonci, zunajzakonskimi partnerji, otroki …) dogovorijo o tem, kdo in v kakšnem obsegu bo uveljavljal olajšavo.

Možen je tudi testni izračun

Zavezanci lahko s pomočjo posebnega programa sami opravijo testni izračun dohodnine in preverijo, kako bo olajšava vplivala na njihov končni znesek.