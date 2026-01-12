Oven

Če se boste kmalu usmerili na spremembe v karieri ali na širitev lastnine, boste dokaj hitro spoznali, da to zahteva določene žrtve. Lahko se bodo pojavile težave zaradi nerazjasnjenih odnosov znotraj družine. Zdaj je pravi čas, da se lotite reševanja tega področja. Samski se boste še vedno oklepali preteklosti.

Bik

Vaš optimizem in energija bosta pozitivno vplivala na okolico. Posel se bo odvijal skladno z vašimi načrti, vam v prid, to pa se bo poznalo tudi v vaši denarnici. Sedaj pa je res čas, da si privoščite tudi nekaj, kar si že dolgo želite. Ne glede na vse ste si to zaslužili. Dan bo vplival na vaše čustveno stanje.

Dvojčka

Nekaj se bo za vedno končalo, temu pa bo sledilo obdobje samote, ki ga boste izkoristili za razmišljanje. Marsikaj boste izvedeli o sebi. Veliko od tega vam ne bo všeč, vendar vedite, da imate še vedno čas, da se spremenite. Spoznali boste, da nas življenje lahko preseneti na vsakem koraku.

Rak

Počutili se boste ujete in potisnjene v kot. Ne pozabite na svobodno voljo. Kadarkoli lahko prekinite zadeve, ki vam niso po godu. Ne pustite, da bi vas drugi prisilili v nekaj. Ste v obdobju, ko je čas pravi za zaključke. Znebite se stvari, ki vas samo ovirajo. Ko boste temu naredili konec, bo počutje naravnost fantastično.

Lev

Danes bodite samoiniciativni in pogumni. V službi samozavestno predstavite ideje, ki so se rodile v vaši glavi, saj se vam lahko nasmehne sreča. Uspeh, ki ga lahko dosežete z njimi, bo ogromen, predvsem pa vam bo prinesel pozitivne spremembe na finančnem področju.

Devica

Danes boste lahko uživali in cenili svoje življenje. Še posebno boste ljubeči do prijateljev ali ljubljenih. Nekdo bo pohvalil vaš okus ali vaš predmet. Vsekakor vrnite pohvalo in pričnite pogovor. Odkrili boste, da imata veliko skupnega. Nikoli se ne ve, mogoče pa bo to pričetek novega razmerja.

Tehtnica

Umik se vam bo zdel najbolj modra poteza. Čeprav bo težko oditi in pustiti ljudi s svojimi mislimi, bo to za vas najboljše. Ne glede na to, kako močno se boste trudili, ne boste ničesar spremenili. Vsak mora do nekaterih zaključkov priti sam. Pomembno bo le, da boste vi naredili vse, kar bo v vaši moči.

Škorpijon

Prišli boste do razpotja, kjer se boste odločali med vsaj tremi različnimi možnostmi. Gledali boste v prihodnost in skušali najti pravo pot. Vedite, da so vse pravilne, saj vas bodo vse pripeljale do cilja. Pomembno je le, kako se boste sproti odzivali na situacije, saj bo od tega odvisno, ali bo pot lažja ali težja.

Strelec

Vaša čustva bodo v tem obdobju na višku. Še posebno danes boste čustveno zelo napolnjeni, da bo že kar težko, da ne bi vsem povedali, kako se počutite glede vsega. Lepo bo, če boste čustva malo spustili na dan, vse dokler boste pri tem previdni in boste jasno nakazali, komu so namenjena.

Kozorog

Govorice, ki se širijo, niso resnične, zato nima smisla, da jim posvečate pozornost. Raje se osredotočite na vse tisto, kar je zares pomembno v vašem življenju, tega pa nikakor ni malo. Bližnji vas danes utegnejo spraviti v slabo voljo, saj se vam bo zdelo, da vas sploh ne poslušajo. Danes ne bo ravno dan za kompromise.

Vodnar

Zaključili boste z določenim obdobjem in začeli z novim. V vmesnem času pa boste izgubljeni in ne boste ravno vedeli, kaj početi sami s seboj. Kljub temu boste kmalu našli moč, da se boste oprijeli novih ciljev, saj je to zapisano v zvezdah. Določene lekcije ste že osvojili, zdaj pa vas čakajo še druge.

Ribi

V ospredju bo socializacija in ponovna vzpostavitev vezi s prijatelji in družino, ki jih že dolgo niste videli. Vzemite si nekaj časa in se posvetite tistim v vašem osebnem krogu, ki jih niste videli in slišali že nekaj časa. Oživeli boste tudi duhovno, samski pa boste morda spoznali pravo osebo zase.