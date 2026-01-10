Kakšna oprema doma se najbolj ujema z vašim znakom horoskopa?

Prostor, v katerem živimo, nezavedno odraža tudi nebesno znamenje, v katerem smo rojeni. Vsak znak zodiaka ima pri izbiri notranje opreme svoj podpis.

Devica in kozorog – minimalizem in red

Za devico in kozoroga je udoben dom tisti, ki ga zaznamujejo red, funkcionalnost in mir. Ti znamenji ne preneseta nereda, ampak uživata v prostorih, ki so hkrati praktični in estetsko prijetni, a brez nepotrebnih podrobnosti. Njun moto je manj je več, vsak predmet v njunem domu pa ima svoj namen in svoje mesto.

Device so perfekcionisti in v njihovem domu je to očitno. Rade imajo nevtralne tone, pametne rešitve za shranjevanje in popolno čistočo. Kozorogi po drugi strani cenijo tradicijo, kakovost in trajnost. Njihov dom je resen in eleganten, njihovi zaščitni znaki so temen les, usnje in klasični kosi pohištva, ki ga lahko uporablja več generacij.

Bik in tehtnica – lepota in udobje

Biku in tehtnici vlada Venera, planet ljubezni in lepote, pod njenim vplivom pa svoj dom preobrazita v oazo hedonizma in skladnosti. Zanju je dom kraj, kjer se lahko popolnoma sprostita in uživata, obkrožena z lepimi stvarmi. Udobje je ključnega pomena, a nikoli na račun estetike.

Biki radi uživajo z vsemi svojimi čuti, zato je njihov dom topel in vabljiv, poln mehkih tkanin, kot je žamet, udobnih naslanjačev, sobnih rastlin in umetniških del. Tehtnice kot glavni esteti zodiaka si tudi doma želijo harmonije in ravnovesja. Njihovo domovanje je elegantno, zračno in simetrično, polno pastelnih barv, svežega cvetja in pozorno izbranega okrasja.

Dvojčka in vodnar – inovacije in zbirke

V domu dvojčka in vodnarja je edino pravilo, da pravil ni. Ti zračni znamenji veljata za glavna intelektualca in vizionarja zodiaka, njun življenjski prostor pa odraža radoveden in nekonvencionalen um. V teh prostorih se mešajo slogi, barve in obdobja, s čimer ustvarita edinstven in dinamičen ambient.

Dvojčki imajo dom, ki je kot knjižnica, pomešana s turistično agencijo, police so polne knjig, stene pa okrašene s spominki s potovanj. Njihov stil je eklektičen in spremenljiv, kot so tudi oni sami. Dom vodnarjev je medtem laboratorij prihodnosti, poln pametne tehnologije, ter neobičajnega pohištva v odprtem tlorisu, ki omogoča kroženje idej.

Rak in ribi – čustva in sanjavost

Za raka in ribo, vodni znamenji, je dom veliko več kot le zidovi – to je njuno svetišče, njuno varno pristanišče in kraj, kjer si lahko napolnijo čustvene baterije. V njunem domovanju vladajo udobje, sentimentalnost in topla, intimna atmosfera.

Raki si ustvarijo gnezdo, polno spominov. Njihov dom je poln družinskih fotografij, podedovanega pohištva in udobnih kotičkov za počitek. Srce njihovega doma je kuhinja, vedno nared za pripravo tolažilnih obrokov. Ribe pa svoje prostore spremenijo v čarobno, sanjaško zatočišče, rade imajo nežno osvetlitev, dišeče sveče in obilico mehkih blazin.

Lev in strelec – oder in pustolovščine

Ognjeni znamenji lev in strelec svoje življenje živita s polnimi pljuči, dom pa si uredita kot oder za svoje drame in pustolovščine. Prostori njunega domovanja so drzni, odprti in polni energije, ker odražajo duh lastnika. Tam ni prostora za dolgčas ali subtilnost, ampak le za slavljenje življenja.

Dom je za leve njihovo kraljestvo in mora biti vreden občudovanja. Pričakujte luksuzne materiale, zlate detajle, velika ogledala in dramatično osvetlitev. To so prostori, namenjeni zabavi in sprejemanju gostov, kjer je gostitelj v središču pozornost. Dom strelcev pa je kot potopisni dnevnik, poln ustvarjalnega nereda, pustolovskega duha in spominov na potovanja.

Oven in škorpijon – intenzivnost in osebni pečat

Oven in škorpijon sta znamenji z močno voljo in intenzivnostjo, prostori njunega doma pa odražajo močno osebnost. Čeprav se v slogu ureditve in opreme razlikujeta, pa jima je skupno to, da vedno ustvarita dom, ki je izrazito oseben in brezkompromisen.

Ovni imajo funkcionalen in moderen dom z minimalističnim pristopom in poudarki, kot so odprti prostori, drzne barve in praktične rešitve, praviloma pa tudi kotiček za telovadbo. Za škorpijone je dom njihova trdnjava, skrivnostna in privlačna. Radi imajo temne barve, bogate teksture, zatemnjeno razsvetljavo in občutek popolne zasebnosti.