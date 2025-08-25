Svetovalec ministra za obrambo, generalmajor Dobran Božič, opozarja, da je cilj oboroževanja preprečiti vojno – in prav zato je obrambni resor eden najbolj državotvornih temeljev države. Spominja se začetkov v Teritorialni obrambi, poveljevanja v Afganistanu in časa, ko je kot načelnik Generalštaba Slovenske vojske v obdobju najtežjih proračunskih rezov vztrajal, da vojska ostane pri življenju. Poudarja pomen obrambnih izdatkov in sodobnega naborništva ter dejstvo, da mora vojska danes povezovati klasične zmogljivosti z umetno inteligenco, droni in kibernetiko.

V jutrišnjem Spotkastu razširjamo razpravo in se poglobimo v širši kontekst varnosti Evrope in Slovenije: brez lastne odpornosti tudi zavezniška jamstva niso dovolj – in če Evropa ne bo kredibilna in enotna, bodo o naši prihodnosti odločali drugi.

Razprava pa sega tudi na geopolitične premike po srečanju Trumpa, Zelenskega in evropskih voditeljev – od vprašanja ozemljskih koncesij do prihodnjih varnostnih garancij za Ukrajino. Del pogovora, kjer je generalmajor Božič opozoril na nevarne precedense in pomen lastne odpornosti, smo že predstavili v članku "Donbas za mir? To pravi slovenski general".