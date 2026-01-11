Nemec bo odslužil prvi del kazni, prejete po incidentu z Luko Dončićem

V ligi NBA je že pestro. V nedeljski matineji se merita Orlando in New Orleans, sledi dvoboj med Memphisom in Brooklynom, nato pa bo v noči na ponedeljek odigranih še osem dvobojev. Prvak Oklahoma City bo pričakal Miami, Milwaukee, ki je v noči na soboto v gosteh spravil v slabo voljo Dončićeve Lakerse, se bo mudil pri Denverju, v zadnji tekmi večera pa bo Sacramento gostil Houston. Pri Kingsih, ki bodo kar na treh tekmah zaradi kazni pogrešali nemškega zvezdnika Dennisa Schröderja, bodo v noči na torek gostovali Jezerniki.