Nedelja,
11. 1. 2026,
21.18

56 minut

Liga NBA, 11. januar

Nemec bo odslužil prvi del kazni, prejete po incidentu z Luko Dončićem

Luka Dončić | Luka Dončić bo naslednjič v ligi NBA na delu v noči na torek v Sacramentu. | Foto Reuters

Luka Dončić bo naslednjič v ligi NBA na delu v noči na torek v Sacramentu.

Foto: Reuters

V ligi NBA je že pestro. V nedeljski matineji se merita Orlando in New Orleans, sledi dvoboj med Memphisom in Brooklynom, nato pa bo v noči na ponedeljek odigranih še osem dvobojev. Prvak Oklahoma City bo pričakal Miami, Milwaukee, ki je v noči na soboto v gosteh spravil v slabo voljo Dončićeve Lakerse, se bo mudil pri Denverju, v zadnji tekmi večera pa bo Sacramento gostil Houston. Pri Kingsih, ki bodo kar na treh tekmah zaradi kazni pogrešali nemškega zvezdnika Dennisa Schröderja, bodo v noči na torek gostovali Jezerniki.

