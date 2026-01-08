Dončič se pripravlja na Antetokounmpa, njegov nekdanji klub pa …

Medtem ko Luka Dončić v tej sezoni lige NBA blesti v dresu Los Angeles Lakers in so Jezerniki s 23 zmagami ter 12 porazi četrta najboljša ekipa zahodne konference, je tudi njegov nekdanji klub Dallas Mavericks po poraznem vstopu v sezono nekako našel ritem. V leto 2026 so Teksašani vstopil s porazom proti Filadelfiji, nato pa v teksaškem derbiju premagali Houston in nazadnje v gosteh tesno še Sacramento. Ponoči se bodo v gosteh spopadli z Utah Jazz.

Dallas Mavericks se brez Luke Dončića počasi postavljajo na noge, ob odličnem novincu Cooperju Flaggu je zdaj zdrav tudi Anthony Davis, ko pa se vrne še Kyrie Irving, utegne teksaška zasedba pokazati svojo dejansko moč. A do takrat se mora uvrstiti na mesta, ki prinašajo vsaj kvalifikacije za končnico, trenutno pa so zunaj tega varnega območja. Približali bi se mu z zmago nad Utah Jazz. Tekma bo priložnost za poravnavo računov, Jazz so namreč v tej sezoni Dallasu že zadali boleč poraz, 16. decembra lani so jih, prav tako v Utahu, premagali s 140:133. Jazz je sicer tretja najslabša ekipa zahodne konference, ki zmage ni okusila že pet zaporednih tekem.

Ponoči bodo na delu še Charlotte Hornets, ki pričakujejo Indiana Pacers, Chicago Bulls, ki gostijo Miami Heat ter Minnesota Timberwolves, ki se bodo spopadli s Cleveland Cavaliers.

Luko Dončića in njegove LA Lakerse po četrtkovem porazu v San Antonu (91:107) naslednja tekma čaka že v noči na soboto, ko bodo na domačem parketu pričakali Giannisa Antetokounmpa in Milwaukee Bucks.

Liga NBA, 8. januar

Lestvica

