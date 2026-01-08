Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Četrtek,
8. 1. 2026,
20.44

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Utah Jazz Dallas Mavericks Liga NBA Liga NBA

Četrtek, 8. 1. 2026, 20.44

1 ura, 22 minut

Liga NBA, 8. januar

Dončič se pripravlja na Antetokounmpa, njegov nekdanji klub pa …

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dallas Mavericks, Gafford, Flagg, Davis | Dallas Maverick lovijo deseterico na zahodu. | Foto Reuters

Dallas Maverick lovijo deseterico na zahodu.

Foto: Reuters

Medtem ko Luka Dončić v tej sezoni lige NBA blesti v dresu Los Angeles Lakers in so Jezerniki s 23 zmagami ter 12 porazi četrta najboljša ekipa zahodne konference, je tudi njegov nekdanji klub Dallas Mavericks po poraznem vstopu v sezono nekako našel ritem. V leto 2026 so Teksašani vstopil s porazom proti Filadelfiji, nato pa v teksaškem derbiju premagali Houston in nazadnje v gosteh tesno še Sacramento. Ponoči se bodo v gosteh spopadli z Utah Jazz.

Luka Dončić
Sportal Lakersi prekratki kljub šovu Dončića v San Antoniu. Nova zvezdniška selitev v ligi NBA. #video

Dallas Mavericks se brez Luke Dončića počasi postavljajo na noge, ob odličnem novincu Cooperju Flaggu je zdaj zdrav tudi Anthony Davis, ko pa se vrne še Kyrie Irving, utegne teksaška zasedba pokazati svojo dejansko moč. A do takrat se mora uvrstiti na mesta, ki prinašajo vsaj kvalifikacije za končnico, trenutno pa so zunaj tega varnega območja. Približali bi se mu z zmago nad Utah Jazz. Tekma bo priložnost za poravnavo računov, Jazz so namreč v tej sezoni Dallasu že zadali boleč poraz, 16. decembra lani so jih, prav tako v Utahu, premagali s 140:133. Jazz je sicer tretja najslabša ekipa zahodne konference, ki zmage ni okusila že pet zaporednih tekem.   

Ponoči bodo na delu še Charlotte Hornets, ki pričakujejo Indiana Pacers, Chicago Bulls, ki gostijo Miami Heat ter Minnesota Timberwolves, ki se bodo spopadli s Cleveland Cavaliers.

Luko Dončića in njegove LA Lakerse po četrtkovem porazu v San Antonu (91:107) naslednja tekma čaka že v noči na soboto, ko bodo na domačem parketu pričakali Giannisa Antetokounmpa in Milwaukee Bucks.

Liga NBA, 8. januar

Lestvica

Preberite še:

Luka Dončić
Sportal Luki Dončiću se to dogaja prvič: Hvala vsem, to se me je zelo dotaknilo
Luka Dončić Trae Young
Sportal Trae Young zapustil Atlanto, Luka Dončić povedal svoje mnenje
Yuki Kawamura
Sportal Japonski organizator igre podpisal za bike iz Chicaga
Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Luka Dončić na neverjeten način postal veliki junak Lakersov
Shai Gilgeouos Alexander
Sportal Neverjetno, kakšna nemoč prvakov lige NBA
Utah Jazz Dallas Mavericks Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.