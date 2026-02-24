Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
24. 2. 2026,
18.45

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Qarabag Newcastle Bodo/Glimt Inter Olympiacos Bayer Leverkusen Club Brugge Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov liga prvakov liga prvakov

Torek, 24. 2. 2026, 18.45

19 minut

Liga prvakov, play-off za osmino finala (povratne tekme – torek)

V živo: Oblak v boju za osmino finala

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jan Oblak, Atletico Madrid | Jana Oblaka in Atletico čaka boj za napredovanje v osmino finala. | Foto Guliverimage

Jana Oblaka in Atletico čaka boj za napredovanje v osmino finala.

Foto: Guliverimage

Pravkar napredovanje v osmino finala lige prvakov na domači tekmi proti ekipi Club Brugge lovi Atletico Madrid (prva tekma 3:3), za katerega igra slovenski vratar Jan Oblak. Zvečer bodo še tekme Bayer Leverkusen - Olympiakos (2:0), Inter - Bodö/Glimt (1:3) in Newcastle - Qarabag (6:1).

  • Play-off za osmino finala (prve tekme – toreksreda)

Sreda, 25. februar

Jan Oblak Slovenija
Sportal Jan Oblak o tem sanjal kot otrok, Uefa začinila presežek Slovenca

Danes bodo znani še štirje udeleženci osmine finala lige prvakov. Atletico Madrid bo skušal izkoristiti prednost domačega igrišča proti belgijskemu podprvaku Club Bruggeu in napredovati med najboljših 16. Prejšnji teden je Simeonejeva četa v Belgiji že vodila s 3:1, a je nato sledil odločen odgovor varovancev Ivana Leka. Atletico je na zadnjih 17 domačih tekmah v izločilnem delu lige prvakov kar 13-krat ohranil nedotaknjeno mrežo. Bi lahko Janu Oblaku, ki bo nastopil že 103. v ligi prvakov, uspelo tudi tokrat?

Zvečer še tri tekme

Bodo/Glimt prihaja v Milano po novo presenečenje. | Foto: Reuters Bodo/Glimt prihaja v Milano po novo presenečenje. Foto: Reuters Zvečer bodo igrali tri povratne tekme kvalifikacij za osmino finala. Inter bo skušal končati norveško pravljico v ligi prvakov. Bodo/Glimt je prejšnji teden na severu Evrope prizadejal Interju boleč poraz (3:1). Da zna biti nevaren tudi na gostovanjih, je letos že dokazal tudi v Madridu, kjer je premagal Oblakov Atletico (2:1).

Dodatno težavo povzroča Interju poškodba Lautara Martineza. Argentinec bo izpustil dvoboj zaradi poškodbe mečne mišice.

V Newcastlu velja pričakovati novo zmago srak proti Qarabagu, ki mu je Anthony Gordon prejšnji teden zabil kar štiri zadetke in s tem ponovil rekordni dosežek Josipa Iličića iz leta 2020. Srake so zmagale s 6:1, zato velja pričakovati, da bodo danes nekoliko skoparile z močmi. Bayer bo v Leverkusnu branil prednost proti Olympiakosu (2:0).

Neposredno v osmino finala se je uvrstilo osem najboljših klubov ligaškega dela. To so Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting in Tottenham. Žreb osmine finala bo 27. februarja.

Liga prvakov, kvalifikacije za osmino finala (povratne tekme):

Torek, 24. februar

Sreda, 25. februar

Lestvica (ligaški del):

Najboljši strelci:

13 – Mbappe (Real)
10 – Gordon (Newcastle)
8 – Kane (Bayern)
7 – Haaland (Man City)
6 – Martinelli (Arsenal), Osimhen (Galatasaray)
5 – Balogun (Monaco), Barnes (Newcastle), Fermin (Barcelona), Guruzeta (Atl. Bilbao), Rashford (Barcelona), Vitinha (PSG) 

Gianluca Prestianni
Sportal Benfica oslabljena, Argentincu kazen zaradi rasizma
Vinicius
Sportal Brazilska zveza od Uefe in Fife zahteva ostre kazni v primeru Vinicius
Barcelona : Levante, Lamine Yamal, Marc Bernal
Sportal Barcelona po Realovem spodrsljaju znova na vrhu lige

Qarabag Newcastle Bodo/Glimt Inter Olympiacos Bayer Leverkusen Club Brugge Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov liga prvakov liga prvakov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.