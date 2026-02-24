V živo: Oblak v boju za osmino finala

Pravkar napredovanje v osmino finala lige prvakov na domači tekmi proti ekipi Club Brugge lovi Atletico Madrid (prva tekma 3:3), za katerega igra slovenski vratar Jan Oblak. Zvečer bodo še tekme Bayer Leverkusen - Olympiakos (2:0), Inter - Bodö/Glimt (1:3) in Newcastle - Qarabag (6:1).

Play-off za osmino finala (prve tekme – torek, sreda)

Sreda, 25. februar

Danes bodo znani še štirje udeleženci osmine finala lige prvakov. Atletico Madrid bo skušal izkoristiti prednost domačega igrišča proti belgijskemu podprvaku Club Bruggeu in napredovati med najboljših 16. Prejšnji teden je Simeonejeva četa v Belgiji že vodila s 3:1, a je nato sledil odločen odgovor varovancev Ivana Leka. Atletico je na zadnjih 17 domačih tekmah v izločilnem delu lige prvakov kar 13-krat ohranil nedotaknjeno mrežo. Bi lahko Janu Oblaku, ki bo nastopil že 103. v ligi prvakov, uspelo tudi tokrat?

Zvečer še tri tekme

Bodo/Glimt prihaja v Milano po novo presenečenje. Foto: Reuters Zvečer bodo igrali tri povratne tekme kvalifikacij za osmino finala. Inter bo skušal končati norveško pravljico v ligi prvakov. Bodo/Glimt je prejšnji teden na severu Evrope prizadejal Interju boleč poraz (3:1). Da zna biti nevaren tudi na gostovanjih, je letos že dokazal tudi v Madridu, kjer je premagal Oblakov Atletico (2:1).

Dodatno težavo povzroča Interju poškodba Lautara Martineza. Argentinec bo izpustil dvoboj zaradi poškodbe mečne mišice.

V Newcastlu velja pričakovati novo zmago srak proti Qarabagu, ki mu je Anthony Gordon prejšnji teden zabil kar štiri zadetke in s tem ponovil rekordni dosežek Josipa Iličića iz leta 2020. Srake so zmagale s 6:1, zato velja pričakovati, da bodo danes nekoliko skoparile z močmi. Bayer bo v Leverkusnu branil prednost proti Olympiakosu (2:0).

Neposredno v osmino finala se je uvrstilo osem najboljših klubov ligaškega dela. To so Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting in Tottenham. Žreb osmine finala bo 27. februarja.

Liga prvakov, kvalifikacije za osmino finala (povratne tekme):

Torek, 24. februar

Sreda, 25. februar

Lestvica (ligaški del):

Najboljši strelci: 13 – Mbappe (Real)

10 – Gordon (Newcastle)

8 – Kane (Bayern)

7 – Haaland (Man City)

6 – Martinelli (Arsenal), Osimhen (Galatasaray)

5 – Balogun (Monaco), Barnes (Newcastle), Fermin (Barcelona), Guruzeta (Atl. Bilbao), Rashford (Barcelona), Vitinha (PSG)