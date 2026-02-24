Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
24. 2. 2026,
18.40

Nov mandat

Matevž Petek še naprej predsednik deskarske panoge na SZS

Matevž Petek ostaja predsednik panoge tudi v mandatnem obdobju 2026–2030. Foto: SloSki

Matevž Petek ostaja predsednik panoge tudi v mandatnem obdobju 2026–2030.

Foto: SloSki

Na redni seji zbora klubov panoge za deskanje na snegu Smučarske zveze Slovenija so Matevža Petka zbrani sklepčno izvolili za predsednika panoge tudi v mandatnem obdobju 20262030.

Matevž Petek je predsednik panoge postal marca lani, ko je prevzel mesto po smrti nekdanjega predsednika Jožeta Torkarja. 

Nekdanji deskar prostega sloga, ki je v svoji uspešni športni karieri postal svetovni podprvak, štirikrat je zmagal na tekmah svetovnega pokala, je bil edini kandidat za mesto predsednika panoge, so sporočili iz SZS.

