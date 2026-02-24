Matevž Petek še naprej predsednik deskarske panoge na SZS

Na redni seji zbora klubov panoge za deskanje na snegu Smučarske zveze Slovenija so Matevža Petka zbrani sklepčno izvolili za predsednika panoge tudi v mandatnem obdobju 2026 – 2030.

Matevž Petek je predsednik panoge postal marca lani, ko je prevzel mesto po smrti nekdanjega predsednika Jožeta Torkarja.

Nekdanji deskar prostega sloga, ki je v svoji uspešni športni karieri postal svetovni podprvak, štirikrat je zmagal na tekmah svetovnega pokala, je bil edini kandidat za mesto predsednika panoge, so sporočili iz SZS.