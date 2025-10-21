Eksplozija zadetkov v Evropi! PSG zadel sedmico, polom Oblakovih v Londonu.

Torkovi dvoboji 3. kroga ligaškega dela lige prvakov so postregli z neverjetno eksplozijo zadetkov. Na devetih tekmah jih je padlo kar 43. Štiri je na gostovanju v Londonu pri Arsenalu prejel Jan Oblak (Atletico), padli so v razmaku zgolj 13 minut. Evropski prvak PSG je v Leverkusnu pomendral Bayer s 7:2, Barcelona je s 6:1 nadigrala Olympiakos, Lamine Yamal pa je postavil nov rekord lige prvakov. PSV Eindhoven se je znesel nad Napolijem (6:2), Inter pa v gosteh nad Unionom (4:0). Prepričljivo so zmagali tudi Newcastle, Borussia Dortmund in Manchester City. Zadetkov ni bilo le v Almatyju, kjer pa je padel nov rekord lige prvakov po najhitrejši izključitvi.

Dvoboj v Londonu so bolje začeli nogometaši Arsenala. Prvič je bilo vroče pred vrati Jana Oblaka v 4. minuti. Takrat se je za strel z razdalje odločil Eberechi Eze. Žoga je na poti do gola zadela Davida Hancka in se nato v norem loku usmerila proti vratom Madridčanov. Kapetan slovenske reprezentance bi se lahko znašel v velikih škripcih, a je žoga na njegovo srečo zadela prečko. Žoga se je pozneje odbila do Declana Rica, a je bil Anglež nenatančen, saj jo je poslal prek vrat Atletica.

Atletico Madrid gostuje na stadionu Emirates. Foto: Reuters

V 19. minuti je zastal dih slovenskim ljubiteljem nogometa, zagotovu pa tudi selektorju Matjažu Keku, ko se je Oblak po dobljenem dvoboju z Bukayom Sako prijel za koleno in obležal na tleh. Na srečo je ni huje skupil. Lahko je nadaljeval s srečanjem, v 25. minuti pa njegovega soigralca Juliana Alvareza ni delilo veliko od zadetka.

Veliko napako si je privoščil vratar Arsenala Davide Raya, ki je preigraval daleč proč od svojih vrat. Tveganje se mu skoraj ne bi obrestovalo, a je Argentinec, ki še ni zatresel mreže Arsenala (pred to tekmo se je štirikrat pomeril s topničarji v dresu Manchester Cityja), poslal žogo mimo vrat. V 36. minuti se je zatresla mreža Oblaka. Arsenal je po hitrem protinapadu, v katerem je Saka zaposlil Gabriela Martinellija, zadel v polno, a je bil zadetek razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Bilo je tesno, a je bil Brazilec vendarle prehiter.

Alvarez zadel prečko, nato pa zadetek Arsenala

Drugi polčas je hitro postregel z izvrstno priložnostjo za Atletico. Alvarez se je odločil za prefinjen strel z roba kazenskega prostora. Davide Raya bi bil prekratek, a je bila sreča tokrat njegova zaveznica. Žoga je zadela prečko, tako da je ostalo pri začetnem rezultatu 0:0. V 54. minuti se je pred Oblakom znašel Šved Viktor Gyökeres, iz zahtevnega položaja usmeril strel proti vratom Atletica, a je bil Škofjeločan odlično postavljen in ubranil strel.

Jan Oblak je ubranil strel Viktorja Gyökeresa. Foto: Reuters

Tri minute pozneje so navijači Arsenala le dočakali prvi zadetek topničarjev. Declan Rice je izvedel prosti strel, poslal visok predložek v kazenski prostor, kjer je Gabriel Magalhaes prelisičil obrambo gostov, se znašel sam pred Oblakom in ga z natančnim strelom z glavo prisilil v predajo. Topničarji so povedli, slovenski vratar je bil nemočen.

Dišalo po izenačenju, nato pa polom Atletica

Prejeti gol je prebudil Atletico, ki je krenil odločno po izenačenje in si hitro priigral kar nekaj zelo zrelih priložnosti. Najlepšo je zapravil Marcos Llorente. Dišalo je po izenačenju, a so nato Londončani v 64. minuti po bliskoviti akciji prek natančnega Gabriela Martinellija podvojili prednost. Oblaka je tako premagal še drugi brazilski legionar v vrstah topničarjev.

Viktor Gyökeres je v 67. in 70. z bližine zatresel mrežo Atletica. Foto: Reuters

Veselje v domačih vrstah se še ni poleglo, ko je Arsenal udaril še enkrat. V gneči v kazenskem prostoru je bil najbolj spreten Viktor Gyökeres, iz bližine premagal Oblaka in dosegel strelski prvenec v ligi prvakov. Le tri minute pozneje pa je Šved madžarskih korenin še enkrat izkoristil nezbranost obrambe Atletica in še enkrat zadel v polno! Oblak je tako moral v 13 minutah kar štirikrat po žogo v svojo mrežo, Arsenal pa je z visoko zmago potrdil odlično formo. Tudi tretjo tekmo zapored je v ligi prvakov ohranil mrežo nedotaknjeno, to pa je bila njegova jubilejna 100. zmaga v največjem tekmovanju. Postal je specialist za premagovanje španskih klubov. Na zadnjih sedmih srečanjih je vknjižil sedem zmag. V četrtfinalu lige prvakov je na primer v prejšnji sezoni dvakrat ugnal tudi bele baletnike.

PSG v Leverkusnu zadel kar sedemkrat

Parižani so v Leverkusnu zmagali s 7:2. Povedli so že v sedmi minuti, ko je zadel ekvadorski osrednji branilec Willian Pacho. Za lekarnarje je Španec Alejandro Grimaldo sredi polčasa zastreljal 11-metrovko, zadel je prečko, napako pa je popravil njegov rojak Aleix Garcia ter po strelu z bele pike v 38. minuti izenačil na 1:1. V vodstvu so uživali le tri minute, nato pa je za razvpito zasedbo iz francoske prestolnice dva gola dosegel Desire Doue, enega pa še Gruzijec Hviča Kvaratskhelia za visoko vodstvo 4:1.

Ekvadorski branilec Willian Pacho je zadel v polno za PSG v Leverkusnu v 6. minuti. V razburljivem nadaljevanju srečanja sta najprej padla dva rdeča kartona, po vsak na eni strani, nato je Bayer izenačil, a je le nekaj minut pozneje ponovno popeljal evropske prvake v vodstvo Desire Doue. To pa je bila le napoved poznejšega dogajanja, v katerem so Parižani prerešetali mrežo Bayerja in na koncu zmagali v Nemčiji kar s 7:2! Foto: Reuters

Obe ekipi sta že v prvem polčasu ostali brez enega igralca v polju. Pri gostiteljih je rdeči karton zaradi udarca s komolcem prejel kapetan Bayerja Robert Andrich, pri gostih pa je drugi rumeni karton prejel Ukrajinec Ilija Zabarnji. V nadaljevanju so za Parižane zadeli še Portugalec Nuno Mendes in Vitinha ter Ousmane Dembele, za gostitelje pa vnovič Garcia.

Dembele, letošnji dobitnik zlate žoge je vstopil v igro v 63. minuti in se vpisal med strelce. To je bil njegov prvi nastop po 5. septembru, ko se je poškodoval na reprezentančni tekmi z Ukrajino, za zadetek pa je potreboval le tri minute.

Erling Haaland se je vpisal med strelce tudi na gostovanju Manchester Cityja v Villarrealu. Angleški velikan je na koncu zmagal z 2:0. Končni rezultat je ob koncu prvega dela dosegel Portugalec Bernardo Silva. Foto: Reuters

Škot Scott McTominay je popeljal Napoli v vodstvo v Eindhovnu, a je sledil preobrat PSV. In to kakšen! Nizozemski klub je na koncu zmagal s teniškim rezultatom 6:2! Na 1:1 je z avtogolom izenačil Alessandro Buongiorno, nato pa je dva gola dosegel Romun Dennis Man, po enega pa Maročana Ismael Saibari in Couhaib Driouech ter Američan Ricardo Pepi. Za goste je tudi drugi gol prispeval McTominay. Foto: Reuters

Anthony Gordon je zadel v polno tudi na tretji evropski tekmi Newcastla zapored. Srake so nadigrale Benfico in zmagale s 3:0. V drugem polčasu je dvakrat zadel v polno Harvey Barnes. Foto: Reuters

Italijanski Inter iz Milana je z rutinsko predstavo slavil v Belgiji s 4:0. V končnici prvega polčasa sta zadel Nizozemec Denzel Dumfries in Argentinec Lautaro Martinez (na sliki), v drugem polčasu pa sta povišala prednost Turek Hakan Calhanoglu in Francesco Pio Esposito. Foto: Reuters

Nemška Borussia iz Dortmunda je v danski prestolnici osvojila vse tri točke. Za zmago s 4:2 je dvakrat zadel Felix Nmecha, po enkrat Alžirec Ramy Bensebaini in Portugalec Fabio Silva, za gostitelje pa Waldemar Anton (avtogol) in Islandec Viktor Dadason. To je bila jubilejna 200. zmaga rumeno-črnih v najmočnejšem evropskem tekmovanju. Foto: Reuters

Šestica Barcelone, Yamal postavil nov rekord

Torkovo dogajanje v ligi prvakov se je sicer začelo ob 18.45 v Barceloni in Almatyju. Katalonski velikan bi si želel raje zaigrati na Camp Nouu, kjer pa še vedno brnijo gradbeni stroji, zato je Barcelona tudi Olympiakos pričakala na olimpijskem stadionu Montjuic in osrečila navijače. Grškim prvakom je napolnila mrežo in zmagala kar s 6:1. Tako je ohranila stoodstoten izkupiček z grškimi klubi v Evropi. Osmič se je pomerila z njim in še osmič zmagala!

Fermin Lopez je popeljal Barcelono v vodstvo v 6. minuti. 22-letni španski napadalec je v 39. minuti podvojil prednost na 2:0, v drugem polčasu pa se je vpisal med strelce še enkrat in se razveselil trojčka. Foto: Reuters

Prvi zvezdnik Barcelone in španske reprezentance Lamine Yamal se je podpisal pod nov rekord. Pri 18 letih in 100 dneh je nastopil že 25. v ligi prvakov. Pred njim je to kot najmlajšemu uspelo dragulju PSG Warrenu Zaire-Emeryju (pri 19 letih in 32 dneh), tako da je španski superzvezdnik popravil rekord za skoraj slabo leto dni! Yamal se je vpisal tudi med strelce, v 68. minuti je zadel v polno z bele točke, strelsko pa sta ga v ekipi prekašala Fermin Lopez (trije zadetki) in Marcus Rashford (dva gola), ki je tako s štirimi zadetki najboljši strelec Blaugrane v tej evropski sezoni.

Gostom iz Pireja se je žarek upanja pokazal na začetku drugega polčasa, ko je Maročan Ayoub El Kaabi izkoristil najstrožjo kazen in znižal zaostanek na 1:2, ko pa je Argentinec Santiago Hezze le tri minute pozneje prejel rdeči karton, je Barcelona v nadaljevanju povsem nadigrala goste in se razveselila "teniške zmage".

Edina tekma brez zadetkov, a z rekordno hitro izključitvijo

Kairat in Pafos sta se v oddaljenem Kazahstanu razšla brez zadetkov. Gostje so že v 4. minuti ostali brez igralca, saj je rdeči karton prejel branilec Joao Correia, ki bo z Zelenortskimi otoki nastopil na SP 2026. Z nogo je nespretno zadel v glavo nogometaša Kairata in prejel rdeči karton. To je bila najhitrejša izključitev v ligi prvakov. Na igrišču je prebil le tri minute in tri sekunde, prejšnji rekord pa je znašal tri minute in 59 sekund, leta 2015 je rdeči karton na dvoboju med Šahtarjem in Bayernom prejel Oleksandr Kucher.

Nekdanji brazilski reprezentant David Luiz je pomagal Pafosu do druge točke v ligi prvakov. Foto: Reuters

Gostitelji niso znali izkoristiti prednosti igralca več. Še več, lepše priložnosti za zadetke so se ponudile Ciprčanom, a je ostalo pri 0:0. Kluba, ki sta bila v kvalifikacijah za ligo prvakov usodna tudi za Olimpijo in Crveno zvezdo Timija Maxa Elšnika, sta se tako razšla brez zmagovalca.

Najboljši strelci: 5 – Mbappe (Real)

4 – Gordon (Newcastle), Haaland (Man City), Kane (Bayern), Rashford (Barcelona)

3 – Barnes (Newcastle), Burkardt (Eintracht), Lopez (Barcelona), Martinelli (Arsenal), Martinez (Inter), Nmecha (Borussia D.)

…

Zaplet po treningu, Oblakovi doživeli neprijetnost

Gostovanje Atletica na Otoku je postreglo z visokim porazom (0:4), rdeče-belim pa se ni godilo prijetno že dan pred srečanjem. Po ponedeljkovem treningu so Jan Oblak in druščina doživeli neprijetno presenečenje, ko so se preznojeni odpravili pod prho, nato pa ugotovili, da sploh ni tople vode. Tako so zapuščali stadion preznojeni, po treningu pa so se lahko dostojno umili šele v hotelu.

Nogometaši Atletica so v ponedeljek spoznali travnato igrišče na stadionu Emirates, a nato prizorišče zapuščali preznojeni. Foto: Reuters

Atletico se je pritožil Evropski nogometni zvezi (Uefa), da je kaj takega nedopustno v ligi prvakov, nekateri so v tem prepoznali celo namero, da bi Otočani namerno škodovali gostom iz Madrida in jih spravljali v slabo voljo pred pomembno tekmo, trenutno vodilni angleški prvoligaš pa se je izgovoril na tehnične težave. Vodovodni sistem naj bi bil namreč v okvari, do tekme, ko naj bi nogometaši Arsenala in Atletica po njej odšli na prho, pa naj bi vse skupaj že odpravili.

V sredo se bo predstavila še druga polovica udeležencev ligaškega dela lige prvakov, vrhunec večera pa bi lahko predstavljal spopad Real Madrid – Juventus.

