Real Madrid z igralcem več strl odpor Getafeja in pred el clasicom prehitel Barcelono

Po reprezentančnih obveznosti se nadaljuje tudi tekmovanje v la ligi. Na zadnji nedeljski tekmi devetega kroga je Real Madrid na gostovanju pri Getafeju, ki je od 77. minute igral z igralcem manj, od 84. pa z dvema manj, zmagal z 1:0. Edini gol je v 80. minuti dosegel Kylian Mbappe. Madridčani so se z zmago vrnili na vrh, pred Barcelono, s katero se bodo merili naslednji teden, imajo dve točki prednosti. Tretji je Villarreal, četrti pa Atletico Madrid, ki mu je Jan Oblak v soboto izdatno pomagal do četrte zmage.

Getafe se je večino srečanja dobro branil proti favoriziranemu lokalnemu tekmecu. Tudi nekaj priložnosti si je pripravil, a je bil Real vso tekmo boljši. Priigral si je več nevarnih položajev, a pri zaključkih ni bilo prave zbranosti.

Domači pa so si nato težave zakuhali sami, potem ko so imeli od 77. minute na zelenici igralca manj po rdečem kartonu Allana Nyoma. To je Real nemudoma izkoristil. Podajo Arde Gülerja v prostor je Kylian Mbappe v 80. minuti brez pravega pritiska sprejel in z desnico premagal danes odličnega Davida Sorio. Za Mbappeja je bil to deseti ligaški zadetek sezone.

Po drugem rumenem kartonu v 84. minuti je moral nato z igrišča še Alex Sancris, proti deveterici pa je Real zanesljivo branil minimalno prednost, v šesti minuti sodnikovega dodatka pa je moral odločilno posredovati Thibaut Courtois, potem ko si je Getafe nenadejano priigral priložnost za izenačenje.

Real ima pred el clasicom, ki bo naslednjo nedeljo v Madridu, dve točki več od Barcelone. Villarreal na tretjem mestu za Realom zaostaja že sedem točk. Atletico Madrid je četrti z osmimi točkami zaostanka.

Jan Oblak se je izkazal ob zmagi nad Osasuno. Foto: Guliverimage Atletico Madrid je v soboto zvečer gostil Osasuno in zmagal z 1:0. Jan Oblak je bil v prvem polčasu nekajkrat odločilen za neodločen izid, prav tako se je izkazal v zadnji minuti rednega dela ob strelu Anteja Budimirja, zmagovalca pa je odločil gol Thiaga Almade po natančni podaji Giuliana Simeoneja v 69. minuti.

Barcelona, ki je imela na tribunah številne poškodovane igralce, je povedla v 13. minuti z lepim golom Pedrija, gostje pa so izenačili sedem minut pozneje z mojstrsko potezo Alexa Witsela. V nadaljevanju prvega polčasa je imela Girona, ki je na prvih osmih tekmah iztržila zgolj šest točk, štiri stoodstotne priložnosti za gol, vendar je bila pred vratarjem Wojciechom Szczesnyjem premalo natančna.

Ronald Araujo je v sodnikovem dodatku zadel za zmago Barcelone. Foto: Guliverimage

Sredi drugega polčasa je trener Hansi Flick iz ekipe Barcelone umaknil Pedrija in Lamina Yamala, tako da je Barcelona še težje prišla do priložnosti, eno redkih je povsem v zaključku unovčil Araujo in Kataloncem zagotovil tri točke.

Barcelona bo v naslednjem krogu la lige v nedeljo, 26. oktobra, ob 16.15 gostovala pri Real Madridu.

Špansko prvenstvo, 9. krog:

Petek, 17. oktober:

Sobota, 18. oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Ponedeljek, 20. oktober:

Lestvica: