Ja. M.

Nedelja,
30. 11. 2025,
8.37

Smučarski skoki, Ruka, kvalifikacije/tekma (m)

Kvalifikacije odpovedane, bo vreme za tekmo ugodnejše?

Avtor:
Ja. M.

Anže Lanišek, Ruka | Anže Lanišek bo napadal tretjo zaporedno zmago. | Foto Reuters

Anže Lanišek bo napadal tretjo zaporedno zmago.

Foto: Reuters

V vremensko vedno nepredvidljivi Ruki na Finskem smučarske skakalce čaka še druga tekma. Po izjemnem sobotnem uspehu, ko sta prvo in tretje mesto zasedla Anže Lanišek in Domen Prevc, se bi moralo nedeljsko dogajanje začeti ob 9. uri s kvalifikacijami, a premočan veter je poskrbel za odpoved. Na tekmi, ki se bo predvidoma začela ob 14.50, bo tako nastopilo vseh 64 skakalcev, vključno s slovensko peterico.

Anže Lanišek, Domen Prevc
Sportal Izjemen slovenski dan: "rumeni" Lanišek do zmage, Prevc tretji!

Na tretjem prizorišču svetovnega pokala v finski Ruki so v soboto slovenski orli še drugič zapored naravnost zablesteli. V vetrovni loteriji, ki jo je spremljalo močno sneženje, je nosilec rumene majice Anže Lanišek osvojil prvo, Domen Prevc pa tretje mesto. Do točk sta se prebila še Timi Zajc (23.) in Rok Oblak (26.), Lovro Kos pa bo zagotovo želel popraviti vtis s sobotne preizkušnje, ki jo je sklenil že po kvalifikacijskem skoku.

Tako Lanišek kot Prevc sta pred tem isti mesti osvojila že na drugi tekmi v Falunu na Švedskem, v svojo zbirko pa dodala pe vsak po ene stopničke in tako trenutno zasedata prvo in drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Lanišek je trenutno pri 356 točkah, Prevc zaostaja 86 točk. Tretji je Japonec Rjoju Kobajaši z 266 točkami, nato pa sledijo kar tirje Avstrijci, Daniel TschofenigStefan Kraft (v Ruki ne nastopa, saj si je vzel nekaj dni premora ob pričakovanju rojstva prvega otroka) in Jan Hörl.

Karavana svetovnega pokala se nato sledi na Poljsko, kjer bosta prihodnji konec tedna v Visli dve novi posamični tekmi.

Falun Nika Prevc
Sportal Nika Prevc samo še za nepremagljivo Japonko
Falun Nika Prevc
Sportal Nika Prevc v kvalifikacijah le za izjemno Japonko
