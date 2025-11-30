Nova priložnost za skakalke

Smučarske skakalke bi morale v Falunu v soboto izvesti trening in kvalifikacije za današnjo tekmo svetovnega pokala, toda organizatorji so zaradi premočnega vetra sobotni spored odpovedali. Načrtovane skoke na veliki skakalnici bodo poskusili izvesti danes. Že ob osmih bo na sporedu trening, takoj zatem kvalifikacije, tekma pa bo na sporedu ob 10.15.

Smučarski skoki, Falun, velika skakalnica, kvalifikacije (Ž):

Na uvodu olimpijske zime smučarskih skakalk dominira Nozomi Maruyama, ki je na treh tekmah trikrat zmagala. Dvakratna branilka skupne zmage Nika Prevc pa je v petek še drugič v sezoni skočila na stopničke. Skakalke čaka še preizkušnja na veliki napravi, v kvalifikacijah bo nastop lovilo pet Slovenk. Kot prva bo skočila Maja Kovačič (16), Tinkara Komar bo nastopila kot 28., Katra Komar pa takoj za njo. V zadnjem delu 65 skakalk bosta nastopili še Nika Vodan s število 57 in Nika Prevc kot 63.

Preberite še: