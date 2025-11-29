Košarkarji Los Angeles Lakers so dan po zahvalnem dnevu v ligi NBA prišli še do šeste zaporedne zmage, potem ko so na čelu z Luko Dončićem v domači Crypto.com areni s 129:119 premagali Dallas Mavericks. Slovenec je proti svoji nekdanji ekipi prišel še do tretje zmage na tretji medsebojni tekmi po februarski šokantni menjavi, srečanje pa je končal pri 35 točkah in enajstih asistencah. Dallasu ni pomagala niti vrnitev Anthonyja Davisa. Lakersi so s zmago končali tudi prvi del pokalnega tekmovanja, kjer so si že prej zagotovili prvo mesto v skupini B zahoda in napredovanje v četrtfinale, z novo zmago pa so prvi del končali z izplenom 4-0, medtem ko so se Mavericks (1-3) že poslovili.

Los Angeles Lakers : Dallas Mavericks 129:119 Strelci: Reaves 38 (6/8 za 3, 8 sk.), Dončić 35 (11 as.), Ayton 17 (8 sk.), Hachimura 14, James 13 (7 as.); Washington 22 (9 sk.), Nembhard 17, Marshall 16 (7 sk.), Flagg (11 as.) in Christie 13, Davis 12

Učinek Luke Dončića: 35 točk (6/9 za 2, 4/9 za 3, 11/11 prosti meti), 5 skokov, 11 asistenc, 1 blokada, 4 izg. žoge v 40:18

Čeprav je noč na soboto v ligi NBA postregla s kar enajstimi tekmami, pa je bilo zagotovo največ oči ljubiteljev lige NBA usmerjenih proti Los Angelesu, kjer se je Luka Dončić pomeril z nekdanjim klubom Dallas Mavericks. Za Slovenca je bil to tretji medsebojni obračun, odkar je bil lani februarja vpleten v šokantno menjavo na relaciji Dallas–Los Angeles, še na tretji pa se je 26-letni as podpisal pod sladko zmago. Slovenski as je srečanje proti nekdanji ekipi, ki so jo Lakersi odločili v zadnji četrtini, končal pri 35 točkah in enajstih asistencah, za dve je metal 6/9, za 3 pa 4/9, ob tem pa je bil brezhiben z linije prostih metov (11/11).

Pričakovano so Dončića pri nekdanjem klubu ves čas podvajali, zato je ves čas iskal soigralce in se podpisal pod enajst asistenc. "Celotno tekmo so me podvajali, tako da smo morali na to odgovoriti, v drugem polčasu smo naredili dobro delo. Prvi ni bil naš najboljši, a uspelo nam je zmagati. Vedel sem, da me bodo podvajali in napadali, že na začetku sem takoj vedel, kaj bo sledilo, a takšne stvari obožujem, vključil sem soigralce in uspelo nam je," je bil po srečanju prešerne volje Dončić.

Z 38 točkami je bil prvi strelec srečanja Austin Reaves, ki je iz igre metal 12/15, zadel je šest trojk v osmih poskusih, ob tem je imel še osem skokov. Čeprav se z Dončićem ves čas v šali zbadata, tudi tokrat po srečanju ni bilo nič drugače, pa je slovenski zvezdnik po tekmi čestital soigralcu. "Austin je odigral odlično tekmo, že skozi celotno sezono je vrhunski, vesel sem, da je moj soigralec, skupaj nam lahko uspe veliko in res sem vesel, da sva v isti ekipi," je dejal Dončić.

LA Lakers so z zmago z izkupičkom 4-0 sklenili prvi del pokalnega tekmovanja na vrhu skupine B zahoda. Desetega decembra se bodo Lakersi v četrtfinalu pomerili s San Antonio Spursi, ki so bili najboljši v skupini C (3-1).

Pri Lakersih je po poškodbi vnovič zaigral Deandre Ayton, za katerega je trener JJ Redick že pred tem povedal, da je bil njegov izvid magnetne resonance brezhiben. Zaradi težav s hrbtom pa je manjkal Marcus Smart.

Anthony Davis se je vrnil po poškodbi. Foto: Reuters

Na drugi strani pa so pri Dallasu pozdravili vrnitev Anthonyja Davisa, ta je bil ob Dončiću drugi, ki je bil februarja vpleten v odmevno menjavo, Američana pa so bučno in z aplavzom pozdravili tudi navijači v Crypto.com areni. Davis je zaradi poškodbe mečne mišice izpustil zadnjih 14 tekem, prav toliko jih je od prihoda v Dallas tudi odigral.

Tudi sam je jasno izrazil željo, da bi ekipi pomagal že proti svojemu nekdanjemu moštvu, v sredo pa je po dolgem času z ekipo opravil celoten trening. Za Davisa je bil to prvi medsebojni obračun z nekdanjim klubom od menjave, saj je lani oba zaradi poškodbe izpustil. Srečanje je končal pri dvanajstih točkah. Manjkali pa so tudi Kyrie Irving, Dereck Lively in Dante Exum – zadnji je že sklenil sezono. Je pa bil to hkrati tudi prvi obračun Dončića z novincem Cooperjem Flaggom, ki je dosegel trinajst točk (5/11 met iz igre), sedem skokov in enajst asistenc.

Dončić uvodoma mojstrsko do Jamesa, tehnična napaka že v prvi četrtini

Ob Dončiću je trener Redick na parket uvodoma poslal še Ruija Hachimuro, Deandreja Aytona, LeBrona Jamesa in Reavesa, ki je v prvem napadu ob podvajanju obrambe Dallasa nad Dončićem, ki se je ob tem kar nasmejal, unovčil met za tri točke. Slovenec je nato takoj zatem še z izjemno podajo na alley-oop zaposlil Jamesa za vodstvo domačih s 5:0. Prvi koš je zatem dosegel Davis, ki je ob Flaggu, Maxu Christieju, ki se je februarja prav tako kot Davis iz LA-ja preselil k Dallasu, Ryanu Nembhardu in P.J. Washingtonu začel srečanje v Crypto.com areni.

Jezerniki so bili uvodoma izjemno razigrani in raznovrstni v napadu, po novem košu Reavesa za vodstvo z 10:7 pa je Jason Kidd po dobrih treh minutah igre že posegel po prvi minuti odmora. Hitro zatem se je pod svoj prvi koš na srečanju oziroma trojko podpisal tudi nasmejani Dončić. Med eno izmed minut odmora slabe tri minute pred koncem prve četrtine in vodstvu Lakersov s 17:16 si je tehnično napako prislužil Slovenec, ki je pri sodniški trojici ugovarjal zaradi posredovanja nad njim pri enem izmed metov, ko sodniki niso dosodili osebne napake.

A slovenski as se na to ni oziral, tik pred koncem prve četrtine je ob preigravanju Klaya Thompsona in zadeti zahtevni trojki Lakerse popeljal v vodstvo z 28:22 ter s tem postavil izid prve četrtine, v kateri je bil z desetimi doseženimi točkami edini dvomesten košarkar na parketu.

Austin Reaves je bil v prvem polčasu z 19 točkami prvi strelec tekme. Foto: Reuters

Na začetku druge četrtine je Dončić dobil nekaj počitka, Lakers pa so v dobrem ritmu nekajkrat napadali vodstvo z dvomestno razliko, a neuspešno. Na drugi strani je nato Dallas z delnim izidom 11:4 dobrih sedem minut pred koncem zaostanek stopil le na točko zaostanka (38:39), zato je Redick takoj skušal ukrepati z minuto odmora. Takoj zatem se je na igrišče vrnil Dončić, a tudi to ni prineslo zasuka v razmerju moči, ekipi pa sta bili zelo izenačen boj. Dve sekundi pred koncem druge četrtine je s črte prostih metov izid prvega polčasa (60:62) postavil Ljubljančan. Dallas, ki ima že skozi celotno sezono težave v napadu, je drugo četrtino dobil s 40:32, Lakerse so teple predvsem izgubljene žoge, saj so jih izgubili deset. Reaves je v prvem polčasu dosegel 19 točk oziroma točko več od Dončića. Pr gostih sta Christie in Washington dosegla po enajst točk.

Izenačen boj tudi v nadaljevanju

Tudi tretja četrtina ni niti približno prinesla končne odločitve. Bolje so četrtino odprli Mavericksi, ki so po dveh točkah Davisa po dobrih treh minutah igre vodili s 73:68, tudi nadaljevanje pa je prineslo igro obeh ekip v valovih in nizih. Po košu Aytona slabe tri minute in pol pred koncem tretjega dela so Lakersi povedli z devetimi točkami razlike (89:80), kar je bila najvišja prednost do tistega trenutka na srečanju, a se je Dallas nato znova hitro približal (93:90). V zaključku je z noro trojko iz step backa in izjemno asistenco Jamesu vnovič navdušil Dončić, Lakersi pa so se v zadnjih 12 minut podali s prednostjo 98:94.

Dončić je v prvih treh četrtinah dosegel 30 točk. Foto: Reuters

S pestrim dogajanjem je ponudila tudi zadnja četrtina. Slabih osem minut pred koncem je Davis s košem Dallas popeljal v vodstvo s 110:109, a so domači odgovorili z delnim izidom 8:0, na kar je Kidd šest minut pred koncem skušal ukrepati z minuto odmora, a brez uspeha. Po zadetih prostih metih Dončića je prednost Lakersov 4:24 prvič na tekmi presegla dvomestno mejo (122:111). Zatem se Lakersi niso več ozirali nazaj, njihov uspeh pa ni bil ogrožen niti za sekundo. Na koncu so slavili s 129:119.

Lakersi so imeli na koncu 59,2-odstotni met iz igre, Dallas pa 48,4. Poleg Reavesa in Dončića so bili pri Lakersih dvomestni še povratnik Ayton s 17 točkami (8/9 za 2) in osmimi skoki, Hachimura je dosegel 14 točk, James pa je 13 točkam dodal še sedem asistenc. Najboljši strelec Dallasa je bil Washington z 22 točkami in devetimi skoki, Nembhard je prispeval 17 točk, točko manj je dosegel Marshall, po trinajst pa sta jih dodala Flagg (11 asistenc) in Christie.

Naslednje srečanje Lakerse čaka v noči na ponedeljek, ko se bodo ob 3.30 po slovenskem času na domačem parketu pomerili z New Orleans Pelicans.

Pari četrtfinala pokalnega tekmovanja: Orlando Magic - Miami Heat

Toronto Raptors - New York Knicks

Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs Poleg zmagovalcev šestih skupin se je v četrtfinale pokala uvrstila tudi najboljša drugouvrščena ekipa v vsaki konferenci. Četrtfinalne tekme bodo odigrane 9. in 10. decembra na terenu najboljših ekip skupinskega dela. Polfinale bo 13. decembra, finale pa 16. decembra. Zadnja dva kroga bosta odigrana v T-Mobile Areni v Las Vegasu. Četrtfinalne in polfinalne tekme štejejo za redni del sezone in vplivajo na položaj ekip na lestvici lige, finale pa ne.

Orlando je premagal Detroit. Foto: Reuters

Še drugič zapored je izgubila vodilna ekipa vzhoda, Detroit Pistons, ki je zdaj pri izkupičku 15-4. Pistons so doma s 109:102 klonili proti Orlandu Magic, za katere je Desmond Bane dosegel 37 točk in osem skokov, pri Detroitu je bil s trojnim dvojčkom v obliki 39 točk, 13 skokov in 11 asistenc najbolj učinkovit Cade Cunningham.

Atlanta Hawks so pred domačimi navijači s 120:123 premagali Cleveland Cavaliers, ki so izpadli iz pokalnega tekmovanja. Pod trojni dvojček (29 točk, 12 skokov, 12 asistenc) se je pri Atlanti podpisal Jalen Johnson, pri Clevelandu pa se je strelsko najbolj izkazal Donovan Mitchell z 42 točkami, od tega je zadel sedem trojk v 15 poskusih.

New York Knicks so doma s 118:109 premagali Milwaukee Bucks, ki so izgubili še sedmič zapored in so tako v najdaljšem nizu porazov po marcu 2014. Bucksom ni pomagala niti vrnitev Giannisa Antetokounmpa, ki je zaradi težav s poškodbo dimelj izpustil zadnje štiri tekme, vrnil pa se je s 30 točkami (10/14 met iz igre), 15 skoki in osmimi asistencami. Jalen Brunson je za Knickse prispeval 37 točk.

OKC se ne zaustavlja Jalen Williams je igral prvič v sezoni. Foto: Reuters

Ne zaustavljajo se košarkarji Oklahome City Thunder, ki so zmagali še enajstič zapored, z izplenom 19-1 pa so se podpisali in izenačili drugi najboljši začetek sezone v zgodovini lige NBA. Boljši so bili le Golden State Warriors, ki so v sezoni 2015/16 na začetku nanizali 20 zaporednih zmag, pod izkupiček 19-1 pa so se podpisali še New York Knicks v sezoni 1969/70, Portland Trail Blazers v 1990/91 in Houston Rockets v 1993/94. Shai Gilgeous Alexander je ob zmagi nad Phoenix Suns s 123:119 dosegel 37 točk, prvič v sezoni pa je po poškodbi igral Jalen Williams, ki je dosegel 11 točk in osem asistenc. Za Phoenix je Collin Gillespie prispeval 24 točk.

San Antonio Spurs so s 139:136 premagali Denver Nuggets. Devin Vassell je ob zmagi dosegel 35 točk, na drugi strani je Jamal Murray prispeval 37 točk, Nikoli Jokiću je en skok zmanjkal do novega trojnega dvojčka - 21 točk, devet skokov, 10 asistenc.

Liga NBA, 28. november

Lestvica

