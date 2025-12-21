Finalna bravura Nike Prevc za novo zmago

Nika Prevc je velika zmagovalka druge posamične tekme smučarskih skakalk v Engelbergu v Švici. Po prvi seriji je bila druga, nato pa z izjemnim finalnim skokom deklasirala konkurenco. Najbolj se ji je približala Anna Odine Stroem, ki je zaostala 16,7 točke, tretja je bila Katharina Schmid. Skupno vodilna Nozomi Marujama je v finalu pridobila sedem mest in bila šesta. Do točk sta se prebili še Nika Vodan (17.) in Maja Kovačič (24.). Na 37. mestu je tekmo sklenila Tinkara Komar, Katra Komar pa je nastope sklenila že v kvalifikacijah.

Nika Prevc je s skokom 128 metrov in 134,9 točkami po težavah ob doskoku po prvi seriji za točko zaostajala za vodilno Anno Odine Stroem, v finalu pa s skokom, dolgim 136 metrov odpihnila konkurenco in slavila novo zmago. Najbolj se ji je približala prav Norvežanka, na najnižjo stopničko pa je stopila Nemka Katharina Schmid, ki je zaostala že več kot 20 točk.

Nika Vodan, je v finalu izgubila dve mesti in bila na koncu 17., Maja Kovačič pa eno, bila je 24. Tinkara Komar je tekmo sklenila po prvi seriji, bila je 37.

Prevc je z novo zmago zmanjšala zaostanek za skupno vodilno Japonko Nozomi Marujama. Ta ga je v prvi seriji polomila in bila šele 13., nato pa v finalu pridobila nekaj mest in končala kot sedma. Zaključek tekme je zaznamoval tudi padec Seline Freitag pri daljavi dneva 138 metrov. Nemka je nato sama zapustila iztek skakalnice, tako da najverjetneje ne gre za težjo poškodbo.

Prevc: Ne bi mogla biti bolj zadovoljna

V prvi izjavi za RTV Slovenija je Prevc, ki je zabeležila že 40. stopničke v karieri, po novi zmagi dejala: "Ne bi mogla biti bolj zadovoljna, konec koncev imam najboljši izplen. Res sem vesela, da je bil zadnji skok tako dober, da grem lahko dobre volje naprej." Ozrla se je tudi na pretekle manj uspešne skoke: "Bila sem preveč agresivna med skakanjem in potem zmanjka časa za pripravo na doskok. V drugi seriji sem malo spustila na preletu in zato je bol skok mnogo boljši."

Smučarski skoki, Engelberg, nedeljska tekma (ž):

Prevc dobila tudi kvalifikacije

V kvalifikacijah, izvedenih pred tekmo, je prav tako zablestela Nika Prevc. Po sobotni napaki pri doskoku, ki ji je odnesla novo zmago, je bila tokrat ponovno najboljša. Z najdaljšim skokom kvalifikacij – 131,5 metra – je znova dvignila apetite pred tekmo. Skozi kvalifikacijsko sito so se prebile še tri Slovenke: Nika Vodan (25. mesto), Maja Kovačič (35.) in Tinkara Komar (36.). Katra Komar je bila z 42. mestom prekratka za uvrstitev na tekmo.

V skupnem seštevku svetovnega pokala po devetih tekmah zanesljivo vodi Nozomi Marujama s 770 točkami. Sledi ji Prevc s 616 točkami. Marujama je v tej sezoni dosegla že pet zmag, Nika Prevc tri.

Po tekmi v Engelbergu skakalke čaka novoletna turneja s preizkušnjama v Garmisch-Partenkirchnu (31,. december) in Oberstdorfu (1. januarja).

Rezultati kvalfikacij:

Preberite še: