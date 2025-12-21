Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
21. 12. 2025,
14.45

Nedelja, 21. 12. 2025, 14.45

'Rokometni faraon' ostaja predsednik IHF, Franjo Bobinac prejel 24 glasov

STA

Franjo Bobinac | Predsednik OKS Franjo Bobinac je na glasovanju za predsednika Mednarodne rokometne zveze (IHF) prejel 24 točk, kar ni bilo dovolj za izvolitev. | Foto www.alesfevzer.com

Predsednik OKS Franjo Bobinac je na glasovanju za predsednika Mednarodne rokometne zveze (IHF) prejel 24 točk, kar ni bilo dovolj za izvolitev.

Foto: www.alesfevzer.com

Egipčan Hasan Mustafa bo tudi v naslednjih štirih letih predsednik Mednarodne rokometne zveze (IHF). Na volilnem kongresu v Kairu je 81-letni Mustafa, ki je na tem položaju že od leta 2000, že v prvem krogu prejel 129 glasov. Za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franja Bobinca je glasovalo 24 predstavnikov nacionalnih zvez.

Na letošnjem kongresu v Egiptu sta se poleg Franje Bobinca in Hasana Mustafe za mesto predsednika potegovala tudi Nemec Gerd Butzeck in Nizozemec Tjark de Lange. Nemec je prejel 20, Nizozemec pa tri glase.

Kongresa v hotelu St. Regis v Kairu se je udeležilo 176 predstavnikov nacionalnih rokometnih zvez od skupno 211, najbolj zastopane države pa so bile iz Afrike (51), Evrope (48) in Azije (36). Zavoljo težav pri prijavi v elektronski sistem - pri testnih preizkusih se je "izgubilo" med 40 in 50 glasov - se je glasovanje močno zavleklo, po večkratnih prekinitvah pa se je četveroboj za mesto predsednika IHF končalo s prepričljivo zmago "rokometnega faraona", kot kličejo Mustafo.

Mustafa na čelu IHF že 25 let

Egipčan je že 25 let na čelu IHF. Na kongresu v portugalskem Estorilu 2000 je na tem položaju zamenjal Avstrijca Erwina Lanca. Pred avstrijskim bančnikom in politikom so bili na vrhu mednarodne zveze še Šveda Gösta Björk in Paul Högberg ter Švicar Hans Baumann.

Mustafa je na naslednjih dveh volilnih kongresih IHF v velikem slogu opravil s svojima protikandidatoma. V egiptovskem letoviškem kraju El Gouna 2004 je prepričljivo ugnal Šveda Staffana Holmqvista, vajo pa ponovil tudi pet let kasneje na kongresu v Kairu, kjer je še bolj prepričljivo premagal Luksemburžana Jeana Kaiserja.

Na naslednjih treh kongresih v katarski Dohi 2013 ter turški Antalyi 2017 in 2021 nato sploh ni imel protikandidata, na letošnjem kongresu v Kairu pa mu niso bili kos niti Bobinac, Butzeck in de Lange, za nov mandat na čelu IHF je prejel 73-odstotno podporo predstavnikov nacionalnih rokometnih zvez.

Na letošnjem kongresu v Kairu sta bila navzoča predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS) Bor Rozman in tehnični direktor slovenskih rokometnih reprezentanc Goran Cvijić.

