Futsalska reprezentanca četrta na turnirju v Poreču

Slovenska futsalska reprezentanca je v Poreču na prijateljskem turnirju zasedla končno četrto mesto. Danes je v boju za tretje mesto po izvajanju kazenskih strelov s 3:4 klonila proti Savdski Arabiji,

Dvoboj se je po rednem delu končal s 3:3. Savdska izbrana vrsta je še v 35. minuti vodila s 3:1, a so varovanci selektorja Tomislava Horvata v dveh minutah zaostanek izničili po avtogolu tekmecev in zadetku Mateja Fiderška. Slednji je vmes zabil tudi za 1:1.

Slovenci so imeli do konca rednega dela še nekaj priložnosti za zmago, a jih niso izkoristili. Odločali so kazenski streli, v njih pa je bila slovenska zasedba slabša in na koncu zasedla četrto mesto na turnirju.

Izbrana vrsta je uvodoma s 4:1 ugnala Madžarsko, na drugi tekmi pa priznala premoč Japonski (0:3). V predtekmovalni skupini so vse tri reprezentance (Slovenija, Madžarska in Japonska) zbrale po tri točke. V finale je napredovala Japonska, ki se bo s Poljsko borila za prvo mesto.

Slovenijo so v Istri zastopali Fideršek (Gradec), Marko Peček (Dobovec), Teo Turk (Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Nejc Hozjan (Kelme Osijek), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Žiga Čeh (Bubamara Cazin), Luka Čop (Dinamo), Uroš Đurič (Olmissum Omiš), Denis Kneževič (Uspinjača-Gimka Zagreb), Žan Janež (Pulj), Nejc Berzelak (Siliko), Jure Suban (Siliko), Lovro Trdin (Siliko), Mihael Čop (Extrem) in Alen Zgonc (Extrem).

Današnjo tekmo so sicer izpustili Čop, Suban in Janež.

To je bil tudi zadnji pripravljalni turnir pred evropskim prvenstvom, ki ga bo naslednji mesec med drugim gostila tudi Ljubljana.

EP bo med 21. januarjem in 7. februarjem potekalo še v Litvi in Latviji. Za naslov prvaka se bo pomerilo 16 reprezentanc. Naslov branijo Portugalci, ki so bili najboljši na zadnjih dveh prvenstvih - leta 2018 in 2022.

Slovenija bo igrala v skupini C s Španijo (23. januar), Belgijo (26.) in Belorusijo (29.).