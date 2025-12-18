Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
18. 12. 2025,
17.46

Osveženo pred

41 minut

futsal

Četrtek, 18. 12. 2025, 17.46

41 minut

Futsal, slovenska reprezentanca

Japonci premagali slovensko futsalsko vrsto

Mile Simeunović, Siliko Vrhnika, futsal | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska futsalska reprezentanca je v Poreču na prijateljskem turnirju odigrala še drugo pripravljalno tekmo za evropsko prvenstvo 2026. Potem ko so izbranci Tomislava Horvata v sredo premagali Madžarsko s 4:1, so danes proti Japonski izgubili z 0:3. V nedeljo jih čaka še ena tekma.

Slovenijo v Poreču zastopajo Matej Fideršek (Gradec), Marko Peček (Dobovec), Teo Turk (Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Nejc Hozjan (Kelme Osijek), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Žiga Čeh (Bubamara Cazin), Luka Čop (Dinamo), Uroš Đurič (Olmissum Omiš), Denis Kneževič (Uspinjača-Gimka Zagreb), Žan Janež (Pulj), Nejc Berzelak (Siliko), Jure Suban (Siliko), Lovro Trdin (Siliko), Mihael Čop (Extrem) in Alen Zgonc (Extrem).

EP bo med 21. januarjem in 7. februarjem potekalo v Litvi, Latviji in Sloveniji. Za naslov prvaka se bo pomerilo 16 reprezentanc. Naslov branijo Portugalci, ki so bili najboljši na zadnjih dveh prvenstvih – v letih 2018 in 2022.

Varovancem selektorja Horvata je žreb namenil predtekmovalno skupino C, v kateri se bodo pomerili s Španijo, Belorusijo in Belgijo. Slovenija bo vse svoje tekme odigrala v ljubljanski dvorani Stožice.

Futsal
Sportal Slovenski futsalisti pri sosedih premagali sosede
futsal
