Petek, 10. 4. 2026, 13.40

Piotr Zyla pri 39 letih sporočil odločitev o skakalni karieri

Piotr Żyła je pri 39 letih spregovoril o nadaljevanju skakalne kariere. | Foto Guliverimage

Piotr Żyła je pri 39 letih spregovoril o nadaljevanju skakalne kariere.

Poljski smučarski skakalec Piotr Zyla je pri 39 letih jasno povedal, da njegove športne poti še ni konec. Izkušeni član poljske reprezentance poudarja, da mu motivacije ne manjka in da želi tudi v prihodnji sezoni ostati del skakalne karavane.

Čeprav spada med najizkušenejše smučarske skakalce v svetovnem pokalu, Piotr Zyla za zdaj še ne razmišlja o tekmovalnem slovesu. Poljak je poudaril, da še ni sit tega športa in da želi nadaljevati kariero.

"Za naslednjo sezono imam načrt. Zagotovo bom še skakal. Ne načrtujem dolgoročno, ampak iz sezone v sezono. Tega športa še nisem sit in želim tekmovati," je za poljske medije dejal izkušeni Poljak.

Zyla tako ostaja del poljske skakalne zgodbe tudi po sezoni, v kateri ni bil v ospredju, a verjame, da še lahko pokaže več.

Odhod Kamila Stocha bo spremenil razmerja v reprezentanci

Ob svoji odločitvi se je dotaknil tudi slovesa Kamila Stocha, ki je po koncu sezone sklenil športno pot. Po mnenju Zyle bo njegov odhod pomembno vplival na dogajanje v poljski reprezentanci.

Izkušeni Poljak Piotr Zyla poudarja, da še ni rekel zadnje besede. | Foto: Guliverimage

"Kamil je bil naš vodja. Nosil je ekipo. To bo zagotovo vplivalo na reprezentanco, a težko je reči, kako. To je nova situacija. Prišli bodo mladi, sam pa upam, da bom obdržal svoje mesto v ekipi," je povedal.

Poljsko reprezentanco tako čaka novo obdobje, v katerem naj bi se prepletale izkušnje starejših in energija mlajših skakalcev.

Sezona ni bila vrhunska, a motivacije mu ne manjka

Zyla je v zadnji sezoni dvakrat končal med najboljšo deseterico na tekmah svetovnega pokala. Najboljši rezultat je dosegel decembra v Wisli, ko je bil sedmi, nato pa je februarja v Willingenu osvojil deveto mesto.

Skupno je sezono končal na 33. mestu v svetovnem pokalu. Na olimpijskih igrah v Italiji ni nastopil, a ga to očitno ni odvrnilo od nadaljnjega dela: "Želim tekmovati tudi prihodnje leto. Motiviran sem, da dobro skačem in se dobro pripravim na novo sezono."

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.