Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
17. 12. 2025,
18.06

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Tomislav Horvat futsal

Sreda, 17. 12. 2025, 18.06

1 ura, 6 minut

Futsal, pripravljalni turnir, Poreč

Slovenski futsalisti pri sosedih premagali sosede

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Futsal | Slovenski futsalisti so premagali Madžare. | Foto Jure Banfi

Slovenski futsalisti so premagali Madžare.

Foto: Jure Banfi

Slovenska futsalska reprezentanca se te dni v Poreču meri na pripravljalnem turnirju za evropsko prvenstvo 2026. Izbranci Tomislava Horvata so danes igrali proti Madžarski in zmagali s 4:1 (1:1). V četrtek ekipo čaka še obračun z Japonsko prav tako ob 16. uri, v nedeljo pa še ena tekma za razvrstitev.

Slovenci in Madžari so odigrali 20. medsebojno tekmo, prvi imajo zdaj osem zmag, drugi sedem, pet tekem pa se je končalo z neodločenim izidom. Ekipi sta bili tekmici tudi v kvalifikacijah za EP 2026, slovenska je bila zmagovalka kvalifikacijske skupine, madžarska pa se je na EP uvrstila skozi dodatne kvalifikacije.

Slovenijo zastopajo Matej Fideršek (Gradec), Marko Peček (Dobovec), Teo Turk (Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Nejc Hozjan (Kelme Osijek), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Žiga Čeh (Bubamara Cazin), Luka Čop (Dinamo), Uroš Đurič (Olmissum Omiš), Denis Kneževič (Uspinjača-Gimka Zagreb), Žan Janež (Pulj), Nejc Berzelak (Siliko), Jure Suban (Siliko), Lovro Trdin (Siliko), Mihael Čop (Extrem) in Alen Zgonc (Extrem).

EP bo med 21. januarjem in 7. februarjem potekalo v Litvi, Latviji in Sloveniji. Za naslov prvaka se bo pomerilo 16 reprezentanc. Naslov branijo Portugalci, ki so bili najboljši na zadnjih dveh prvenstvih - leta 2018 in 2022.

Varovancem selektorja Horvata je žreb namenil predtekmovalno skupino C, v kateri se bodo pomerili s Španijo, Belorusijo in Belgijo. Slovenija bo vse svoje tekme odigrala v ljubljanski dvorani Stožice.

Brazilija Navijač
Sportal Brazilke prve svetovne prvakinje v futsalu
Radenko Mijatović
Sportal Predsednik NZS in podžupan povedala, kaj si obetata od EP v futsalu
Tomislav Horvat futsal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.