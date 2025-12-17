Slovenski futsalisti pri sosedih premagali sosede

Slovenska futsalska reprezentanca se te dni v Poreču meri na pripravljalnem turnirju za evropsko prvenstvo 2026. Izbranci Tomislava Horvata so danes igrali proti Madžarski in zmagali s 4:1 (1:1). V četrtek ekipo čaka še obračun z Japonsko prav tako ob 16. uri, v nedeljo pa še ena tekma za razvrstitev.

Slovenci in Madžari so odigrali 20. medsebojno tekmo, prvi imajo zdaj osem zmag, drugi sedem, pet tekem pa se je končalo z neodločenim izidom. Ekipi sta bili tekmici tudi v kvalifikacijah za EP 2026, slovenska je bila zmagovalka kvalifikacijske skupine, madžarska pa se je na EP uvrstila skozi dodatne kvalifikacije.

Slovenijo zastopajo Matej Fideršek (Gradec), Marko Peček (Dobovec), Teo Turk (Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Nejc Hozjan (Kelme Osijek), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Žiga Čeh (Bubamara Cazin), Luka Čop (Dinamo), Uroš Đurič (Olmissum Omiš), Denis Kneževič (Uspinjača-Gimka Zagreb), Žan Janež (Pulj), Nejc Berzelak (Siliko), Jure Suban (Siliko), Lovro Trdin (Siliko), Mihael Čop (Extrem) in Alen Zgonc (Extrem).

EP bo med 21. januarjem in 7. februarjem potekalo v Litvi, Latviji in Sloveniji. Za naslov prvaka se bo pomerilo 16 reprezentanc. Naslov branijo Portugalci, ki so bili najboljši na zadnjih dveh prvenstvih - leta 2018 in 2022.

Varovancem selektorja Horvata je žreb namenil predtekmovalno skupino C, v kateri se bodo pomerili s Španijo, Belorusijo in Belgijo. Slovenija bo vse svoje tekme odigrala v ljubljanski dvorani Stožice.