Dobovec po šestmetrovkah do devete pokalne lovorike

Igralci Dobovca so zmagovalci pokala Term Olimia. V Podčetrtku so Dobovčani v finalu po šestmetrovkah premagali Siliko Vrhniko. Redni del se je končal z 2:2, pri šestmetrovkah pa je bil Dobovec boljši s 4:2. V ženskem finalu je naslov ubranilo Celje.

Siliko je bil pred finalom v vlogi favorita, potem ko vodi v državnem prvenstvu. V svojem prvem finalu na osmem nastopu na zaključnem turnirju pa je ostal brez lovorike. Te se je znova veselil Dobovec, ki je tako že devetič zapovrstjo osvojil pokalno tekmovanje in se je v številu pokalnih naslovov izenačil z dosedanjo rekorderko Litijo.

Adrijan Trstenjak, drugi strelec lige, je Dobovčanom priigral hitro vodstvo, potem ko je po treh minutah kaznoval napako v obrambi Silika. So pa Vrhničani izenačili v 10. minuti, ko je z leve strani z razdalje zadel Lovro Trdin po podaji Jakoba Remsa, sicer prepričljivo prvega strelca lige.

Rok Šnofl je malce pozneje zadel okvir vrhniških vrat, tako kot tudi Tilen Rajter v 16. minuti, še v isti minuti pa so imeli Vrhničani na voljo desetmetrovko, ki pa je Trdinu ni uspelo unovčiti.

V drugem polčasu so Vrhničani v 24. minuti zagrozili z volejem po kotu, v 30. pa je drugič na tekmi zadel Trstenjak za novo vodstvo Dobovca. Štiri minute pozneje pa se je znova v igro vrnil Siliko, ko je s prostega strela zadel Gašper Trdin.

Vrhničani so imeli nato še dve lepi priložnosti, a je ostalo pri 2:2. Tako so zmagovalca odločile šestmetrovke, pri katerih je vratar Dobovca ubranil strela Remsu in Valu Kmetiču, odločilen strel pa je za Dobovec zadel Trstenjak.

Siliko Vrhnika je v finale prišel po polfinalni zmagi nad Trzinom s 3:0, osemkratni zaporedni prvaki iz Dobovca pa so ugnali Dobrepolje kar z 9:1.

V ženskem finalu je Celje premagalo Košano s 5:2 in tako ubranilo naslov. V prvem polčasu sta za zmagovalke zadeli Tanja Vrabel in Ines Ermenc, za poraženke pa vratarka Sanela Balić čez celo igrišče. V drugem delu pa so zmago Celja potrdile Deja Adamič, Vrabel in Anja Ložar, za Košano pa je zadela Vita Dodič.