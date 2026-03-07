Sobota, 7. 3. 2026, 20.26
26 minut
Pokal v futsalu (2026)
Dobovec po šestmetrovkah do devete pokalne lovorike
Igralci Dobovca so zmagovalci pokala Term Olimia. V Podčetrtku so Dobovčani v finalu po šestmetrovkah premagali Siliko Vrhniko. Redni del se je končal z 2:2, pri šestmetrovkah pa je bil Dobovec boljši s 4:2. V ženskem finalu je naslov ubranilo Celje.
Siliko je bil pred finalom v vlogi favorita, potem ko vodi v državnem prvenstvu. V svojem prvem finalu na osmem nastopu na zaključnem turnirju pa je ostal brez lovorike. Te se je znova veselil Dobovec, ki je tako že devetič zapovrstjo osvojil pokalno tekmovanje in se je v številu pokalnih naslovov izenačil z dosedanjo rekorderko Litijo.
Adrijan Trstenjak, drugi strelec lige, je Dobovčanom priigral hitro vodstvo, potem ko je po treh minutah kaznoval napako v obrambi Silika. So pa Vrhničani izenačili v 10. minuti, ko je z leve strani z razdalje zadel Lovro Trdin po podaji Jakoba Remsa, sicer prepričljivo prvega strelca lige.
Rok Šnofl je malce pozneje zadel okvir vrhniških vrat, tako kot tudi Tilen Rajter v 16. minuti, še v isti minuti pa so imeli Vrhničani na voljo desetmetrovko, ki pa je Trdinu ni uspelo unovčiti.
V drugem polčasu so Vrhničani v 24. minuti zagrozili z volejem po kotu, v 30. pa je drugič na tekmi zadel Trstenjak za novo vodstvo Dobovca. Štiri minute pozneje pa se je znova v igro vrnil Siliko, ko je s prostega strela zadel Gašper Trdin.
Vrhničani so imeli nato še dve lepi priložnosti, a je ostalo pri 2:2. Tako so zmagovalca odločile šestmetrovke, pri katerih je vratar Dobovca ubranil strela Remsu in Valu Kmetiču, odločilen strel pa je za Dobovec zadel Trstenjak.
Siliko Vrhnika je v finale prišel po polfinalni zmagi nad Trzinom s 3:0, osemkratni zaporedni prvaki iz Dobovca pa so ugnali Dobrepolje kar z 9:1.
Dosedanji pokalni prvaki:
2025/26 Dobovec
2024/25 Dobovec
2023/24 Dobovec
2022/23 Dobovec
2021/22 Dobovec
2020/21 Dobovec
2019/20 Dobovec MB-Monting
2018/19 Dobovec MB-Monting
2017/18 Dobovec MB-Monting
2016/17 Proen Maribor
2015/16 Proen Maribor
2014/15 Oplast Kobarid
2013/14 Litija
2012/13 Bronx Škofije
2011/12 Predilnica Litija
2010/11 Litija
2009/10 Litija
2008/09 Gorica
2007/08 Puntar Casino Safir
2006/07 Puntar Mercator
2005/06 Oplast Kobarid
2004/05 Oplast Kobarid
2003/04 Puntar Alpkomerc
2002/03 Svea Lesna Litija
2001/02 Svea Lesna Litija
2000/01 Maxi klub Celje
1999/00 Lesna industrija Litija
1998/99 Assaloni Cosmos
1997/98 Agencija Luvin
1996/97 Agencija Luvin
1995/96 Inženiring Šarbek
Dosedanje pokalne prvakinje:
2025/26 Celje
2024/25 Celje
2023/24 Košana
2022/23 Košana
2021/22 Slovenske gorice