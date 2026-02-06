Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sportal

Petek,
6. 2. 2026,
8.25

9 minut

Futsal Euro 2026 futsal

UEFA Futsal Euro 2026

Nagradna igra: ponujamo vstopnice za sobotni spektakel v futsalu!

Sportal

Futsal Euro 2026, Portugalska : Italija | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenija po osmih letih znova gosti najboljše evropske reprezentance v futsalu. Želite izkusiti nepozaben spektakel v dvorani Stožice ter uživati v mojstrovinah najboljših igralcev? Če boste sodelovali v nagradni igri in vam bo naklonjena sreča, si boste lahko zagotovili dve vstopnici za sobotno dogajanje v Ljubljani, na katerem se bo odločajo o naslovu. Najprej se bosta ob 16. uri za tretje mesto pomerili Hrvaška in Francija, ob 19.30 pa sledi veliki finale med Španijo in Portugalsko.

Hrvaška : Španija, Futsal Euro 2026
Sportal Hrvati zakuhali dramo v Stožicah, v sobotnem finalu pričakovana poslastica

V sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije bomo osrečili tri nagrajence. Vsak bo prejel dve vstopnici, tako da lahko v soboto na atraktiven športni dogodek povabi njemu ljubo osebo in ji polepša dan z nepozabnim spektaklom. Vabljeni k sodelovanju in veliko sreče!

Nagrajenci bodo obveščeni po elektronski pošti v petek do 17. ure.

