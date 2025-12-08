Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
8.46

Osveženo pred

34 minut

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 8.46

34 minut

Prvo žensko svetovno prvenstvo v futsalu

Brazilke prve svetovne prvakinje v futsalu

STA

Brazilija Navijač | Brazilke so se vpisale v zgodovino kot prve svetovne prvakinje v futsalu. | Foto Reuters

Brazilke so se vpisale v zgodovino kot prve svetovne prvakinje v futsalu.

Foto: Reuters

Filipini so med 21. novembrom in 7. decembrom gostili prvo žensko svetovno prvenstvo v futsalu. Tega so osvojile Brazilke, ki so v finalu v predmestju Manile premagale Portugalsko s 3:0.

Radenko Mijatović
Sportal Predsednik NZS in podžupan povedala, kaj si obetata od EP v futsalu

Na turnirju je sicer nastopilo 16 ekip, Brazilke pa so na poti do zlata vpisale šest zmag ob razliki v zadetkih 32:4, pri čemer je Emily dosegla sedem, Debora pa šest zadetkov. Obe sta zadeli tudi v finalu. Emily je bila izbrana tudi za najboljšo igralko in strelko turnirja. Na tekmi za tretje mesto je Španija ugnala Argentino s 5:1.

Slovenke so končale v prvem delu kvalifikacij, ko so oktobra 2024 igrale v kvalifikacijski skupini 4, kjer so zasedle drugo mesto. Premagale so gostiteljico Moldavijo in Anglijo, izgubile pa proti Finski, ki je kot edina napredovala v elitni del kvalifikacij, a tam tudi obstala.

Bo pa Slovenija v ospredju futsalskega zanimanja med 21. januarjem in 7. februarjem, saj bo ob Litvi in Latviji gostila večji del moškega evropskega prvenstva 2026.

