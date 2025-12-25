Čez manj kot mesec dni se bo začelo evropsko prvenstvo v futsalu, ki bo eden odmevnejših športnih dogodkov v Sloveniji v letu 2026. Na turnirju, ki ga bosta ob Ljubljani med 21. januarjem in 7. februarjem gostila še Riga in Kaunas, bo nastopilo 16 reprezentanc, tudi slovenska. Slovenski organizatorji si obetajo dober obisk.

Leta 2018, ko je Slovenija prvič gostila EP v futsalu, si je tekme v živo ogledalo dobrih 90.000 gledalcev. Nogometna zveza Slovenije (NZS) si skupaj s partnerji tokrat obeta še večji obisk. Rekordno znamko sicer po podatkih Evropske nogometne zveze Uefe drži turnir iz leta 2016, ko si je tekme v Srbiji ogledalo 113.820 gledalcev.

NZS je pred kratkim sporočila, da je zanimanje za vstopnice vse večje. Foto: Aleš Fevžer

Za tokratne tekme cena dnevne vstopnice, ki vključuje ogled obeh tekem na posamezni dan, znaša 20 evrov za prvo in 15 evrov za drugo kategorijo, vstop za otroke do dopolnjenega 14. leta je brezplačen, vendar je zanje obvezno spremstvo odrasle osebe in vstopnica z navedenim sedežem.

NZS je pred kratkim sporočila, da je zanimanje za vstopnice vse večje. Največ ga trenutno za prvi tekmovalni dan v Stožicah, ko bo prvič na delu slovenska futsal reprezentanca; 23. januarja ob 17.30 bosta za ogrevanje poskrbeli selekciji Belorusije in Belgije, ob 20.30 pa sledi spektakel med Slovenijo in Španijo. Za omenjena obračuna so v prodajo sprostili tudi sedeže v rdečem ringu.

Vse več povpraševanja je tudi za preostali tekmi slovenske reprezentance v skupini C proti Belgiji in Belorusiji, ki bosta 26. oziroma 29. januarja. Evropsko prvenstvo pa po podatkih NZS vzbuja zanimanje tudi v ostalih državah udeleženkah, saj je skoraj 30 odstotkov doslej prodanih vstopnic pošlo na račun mednarodnih kupcev. Pri tem prednjačijo Madžari, organizatorji pa si obetajo tudi lep obisk Italijanov, Belgijcev in Portugalcev.

Kljub zahtevnim tekmecem želja po kolajni

Prav Španija bo favorit v skupini C s Slovenijo, Belgijo in Belorusijo, toda eden od dveh ambasadorjev prvenstva, nekdanji nogometni reprezentant Bojan Jokić, je optimističen glede nastopov slovenske vrste.

"Vedno sem pozitiven, vemo, da smo v zadnjem obdobju premagali tudi branilce naslova Portugalce. Igramo doma, posebej z našim občinstvom imamo še posebno energijo, zato sem napovedal kolajno. Vsi so mi rekli, kako lahko napoveš kolajno, ampak mislim, da jo lahko osvojimo," je pred kratkim na tekmi zvezd v Trzinu, ki je bila eden od dogodkov, s katerimi NZS opozarja na bližajoči se turnir, povedal Jokić in tudi on poudaril, da delajo tudi na tem, da bo obisk rekorden.

Za ljubitelje futsala bo v Ljubljani zanimiva tudi skupina D z branilko naslova Portugalsko, sosednjima Italijo in Madžarsko ter Poljsko. K dobremu obisku bodo poskusili prispevati tudi v Rigi in Kaunasu. V Rigi bodo v skupini A Latvija, Hrvaška, Gruzija in Francija, v Kaunasu v skupini B pa Litva, Armenija, Češka in Ukrajina.

Sistem tekmovanja je preprost. Iz vsake skupine se bosta prvo- in drugouvrščena ekipa prebili v četrtfinale. Uvodna tekma Francija - Hrvaška bo v Rigi, finale pa v Stožicah. Ljubljana bo skupaj gostila 12 tekem v skupinskem delu (C in D), od tega bosta dve v Tivoliju, potem pa bosta v Stožicah tudi dva četrtfinala ter tudi oba polfinala in finale ter tekma za tretje mesto.

Slovenska vrsta si na svojem osmem evropskem turnirju in sedmem zaporednem seveda želi priti čim višje, doslej je bila dvakrat v četrtfinalu. V pripravah na EP je odigrala kar nekaj tekem, tudi s Hrvaško (remi in poraz) in Portugalsko (zmaga in poraz), nazadnje pa v Poreču premagala Madžarsko ter izgubila z Japonsko in Savdsko Arabijo.

Radenko Mijatović Foto: Katja Kodba/STA

Zapuščina, povezana s popularizacijo futsala

Glavni cilj pomlajene zasedbe je sicer priti iz skupine, je v začetku decembra v pogovoru v Ljubljani povedal predsednik NZS Radenko Mijatović, ki je skupaj s podžupanom ljubljanske mestne občine Samom Logarjem poudaril tudi pomen takšnih tekmovanj v Sloveniji za popularizacijo futsala in športa nasploh ter privabljanja ljudi k športni dejavnosti in obisku tekem.

"Občina si od takih dogodkov obeta še večji zanos na področju športa, še večje utrjevanje temeljev, ki jih imamo, in gradnjo novih razvojnih poti na področju športa. Tu je tudi krepitev zavedanja, da vse investicije v športno infrastrukturo niso zaman. To zavedanje je pomembno, brez tovrstnih investicij težko graditi tako na razvoju mladih kot vrhunskega športa," je dejal Logar.

Mijatović pa je o željah glede zapuščine takšnega turnirja povedal: "Vsekakor s želimo večjo popularizacijo futsala, da se razvije v še več sredinah. Če je množičnost večja, potem bomo jutri imeli večjo kakovost in se bomo lahko potegovali tudi za prve tri ali štiri mesta v Evropi."

NZS za popularizacijo in privabljanje gledalcev tudi z dokumentarci

Svoj delež k vsemu temu prispeva tudi niz šestih kratkih dokumentarcev z imenom To je naš futsal. Dva so pri NZS že objavili in sta na voljo za ogled tudi na uradni strani prvenstva in na Youtubu.

Prvega o selektorju Tomislavu Horvatu, ki reprezentanco vodi od leta 2020, drugega pa o Mateju Fideršku, ki bo z EP končal tudi svojo reprezentančno pot. V petek bo izšel še film o Marku Pečku, 2. januarja o Teu Turku, 9. januarja o Žigi Čehu, 16. januarja pa Igorju Osredkarju, kapetanu reprezentance in ob Jokiću drugem ambasadorju prvenstva.

