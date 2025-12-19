Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

19. 12. 2025
17.40

Bojan Jokić futsal

Odštevanje do EP v futsalu v Ljubljani

Futsal je združil nogometaše, košarkarje, pevce, novinarje ...

futsal tekma zvezd Bojan Jokić | Bojan Jokić | Foto Filip Barbalić

Bojan Jokić

Foto: Filip Barbalić

Slovenija bo skupaj z Latvijo in Litvo gostila evropsko prvenstvo v futsalu, ki bo med 21. januarjem in sedmim februarjem. Nogometna zveza Slovenije na turnir opozarja z različnimi dogodki, eden takšnih je bil v petek v Trzinu, kjer so športne legende, estradniki in predstavniki medijev igrali tako imenovano tekmo zvezd.

Bojan Cvjetičanin iz skupine Joker Out. | Foto: Filip Barbalić Bojan Cvjetičanin iz skupine Joker Out. Foto: Filip Barbalić Na igrišču so se srečale nogometne, futsalske in druge športne legende, predstavniki medijev ter slovenski estradniki. Med njimi so bili nekdanji nogometaši Bojan Jokić, ta je s kapetanom fustalske reprezentance Igorjem Osredkarjem tudi ambasador EP 2026, Milenko Aćimović, Milivoje Novaković, Boštjan Cesar, Mišo Brečko, Branko Ilić, igralci futsala Alen Fetić, Kristjan Čujec, Rok Mordej, košarkarja Roman Horvat, Slavko Duščak, smučarski skakalec Žiga Jelar, glasbenika Bojan Cvjetičanin, Jože Potrebuješ in drugi prepoznavni obrazi.

Na turnirju so sodelovale tri ekipe, in sicer Estradniki, Ekipa Čujec in Ekipa Jokić. Bojan Jokić se je tako po bogati nogometni karieri, v kateri je za reprezentanco zbral sto nastopov in bil tudi njen kapetan, preizkusil tudi v futsalskih veščinah, ki jih sicer redno tudi rekreacijsko pili. Pred EP pa ga je doletela tudi ambasadorska vloga.

Boštjan Cesar, eden od morebitnih kandidatov za novega selektorja slovenske reprezentanca. | Foto: Filip Barbalić Boštjan Cesar, eden od morebitnih kandidatov za novega selektorja slovenske reprezentanca. Foto: Filip Barbalić

"Ta pomeni širjenje futsala, da pride tudi na tekme čim več navijačev, obenem pa se tudi organizacijsko odzovem, če me kaj potrebujejo in je treba kaj pomagati. Okoli futsala vlada vročica, poskusili bomo napolniti Stožice in upam, da bomo uspešni," je ob ekshibicijski tekmi dejal Jokić, čigar ekipa, v kateri so bili med drugimi zgoraj omenjeni nekdanji slovenski nogometni reprezentanti, je bila tudi najuspešnejša v Trzinu.

Ta je tudi optimist glede možnosti slovenske reprezentance na samem EP, kjer bo v skupini C igrala z Belorusijo, Belgijo in velesilo Španijo. "Vedno sem pozitiven, vemo, da smo v zadnjem obdobju premagali tudi branilce naslova Portugalce. Igramo doma, posebej z našim občinstvom imamo še posebno energijo, zato sem napovedal kolajno. Vsi so mi rekli, kako lahko napoveš kolajno, ampak mislim, da jo lahko osvojimo," je še povedal Jokić in dodal, da delajo tudi na tem, da bo obisk rekorden.

Slovenija bo EP gostila skupaj z Latvijo in Litvo, večina tekem, tudi vse za odličja, pa bo prav v Ljubljani, kjer bo vse svoje tekme igrala tudi domača reprezentanca.

