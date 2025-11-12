Slovenci so se dobro upirali evropskim prvakom

Slovenska reprezentanca v futsalu je sinoči odigrala uvodno prijateljsko tekmo s Portugalsko. Kot so zapisali pri krovni zvezi, je slovenska vrsta proti evropskemu prvaku pokazala dober odpor, na koncu pa izgubila z 1:3. Ekipi se bosta znova pomerili danes. Futsalske reprezentance se pripravljajo na prihajajoče evropsko prvenstvo, ki ga bo gostila tudi Slovenija.

Slovenija je trenutno na pripravah na Portugalskem, kjer domuje dvakratni zaporedni evropski prvak. Na torkovi tekmi se je še dvanajstič pomerila s Portugalsko, doživela enajsti poraz, a pustila dober vtis, so zapisali pri Nogometni zvezi Slovenije.

Slovenija je tekmo začela v postavi Marko Peček, Luka Čop, Igor Osredkar, Nejc Hozjan in Žan Janež.

Domačini so začeli silovito, že v prvih dveh minutah je vratar Peček z nekaj izvrstnimi posredovanji preprečil zadetek. Slovenija je bila dosledna, čvrsta in zbrana v obrambi. V 7. minuti je imela nekaj smole; po blokiranem strelu Pečka je žoga končala v slovenski mreži, strelec je bil Carlos Montero. V 12. minuti so domačini povišali na 2:0, ko je bil Tiago Brito prehiter za slovensko obrambo, izkoristil globinsko podajo in premagal Pečka. V 18. minuti pa so Slovenci znižali zaostanek; po prekinitvi in podaji Janeža je zadel Hozjan. To je bil tudi končni rezultat prvega polčasa.

V nadaljevanju je Peček s soigralci v obrambi znova dobro posredoval, a so Portugalci v 31. minuti po odbiti žogi vendarle prišli do novega zadetka in povedli s 3:1.

Kljub temu je imela Slovenija v drugem polčasu več od igre; priložnosti so si priigrali Jeremy Bukovec, Lovro Trdin in Janež, a jih niso potrdili z zadetki. Po minuti odmora v 37. minuti je Slovenija poskusila tudi z igro z vratarjem v polju, vendar ji preobrata ni uspelo doseči.

Poškodbi v slovenskem taboru

Na tekmi sta se poškodovala Max Vesel in strelec edinega slovenskega gola Hozjan. "Tekmo smo slabo začeli, dva gola smo prejeli po naših napakah. Dogovorili smo se, da bomo stali nekoliko bolj zadaj, ker so hitrejši od nas," je bil po tekmi iskren Luka Čop.

"Po dveh zadetkih smo se sprostili, z nekaj podajami prišli do priložnosti in zadeli iz prostega strela. Ob polčasu smo imeli aktiven rezultat. V drugem polčasu je bilo super, škoda za tretji gol. Sicer pa smo ga odigrali tako, kot smo se dogovorili," je dodal Čop.

"Zavedali smo se, da so tekmeci najboljših ekip na svetu. Niso imeli veliko čistih priložnosti, bili smo blizu," je bil zadovoljen Horvat. Foto: Jure Banfi

Horvat: Niso imeli veliko čistih priložnosti, bili smo blizu

Medtem pa je bil selektor Tomislav Horvat zadovoljen z igro svojih varovancev. "Fantom bi čestital, zadovoljen sem s predstavo. Borili smo se in vedeli smo, da bodo imeli težave, če bomo igrali nekoliko nižje v obrambi - kar se je tudi pokazalo. Škoda za prva dva zadetka. Tekma je šla tako, kot smo si želeli. Zavedali smo se, da so tekmeci najboljših ekip na svetu. Niso imeli veliko čistih priložnosti, bili smo blizu," je bil zadovoljen Horvat.

Slovenci se pripravljajo na bližnji euro, ki ga bo od 21. januarja do 7. februarja v Ljubljani gostila tudi NZS.