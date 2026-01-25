Armenija kot prva na tem Euru v četrtfinalu, Hrvaški kljub neverjetni prevladi le točka

Armenska futsalska reprezentanca je v 2. krogu evropskega prvenstva, ki ga gostijo Slovenija, Latvija in Litva, v Kaunasu premagala Češko s 5:4 (3:1). V Skupini B ob ob 16. uri še obračun Ukrajine in Litve. Hrvaška in gruzijska futsalska reprezentanca sta se v 2. krogu evropskega prvenstva, ki ga gostijo Slovenija, Litva in Latvija, v Rigi razšli z neodločenim izidom 2:2 (1:1).

Slovenska futsalska reprezentanca se bo v 2. krogu evropskega prvenstva, ki ga Slovenija, Latvija in Litva, v ponedeljek zvečer pomerila z Belgijo, danes pa imajo s tekmami 2. kroga opravka v skupinah A in B. Armenija je v Kaunasu premagala Češko s 5:4 in si z drugo zaporedno zmago že zagotovila napredovanje med osem najboljših. Hrvaška in Gruzija sta se v Rigi razšli brez zmagovalca (2:2).

Armenci, ki so v prvem krogu presenetili favorizirane Ukrajince in jih premagali z 2:1, so imeli proti Čehom priložnost, da si že zagotovijo napredovanje v četrtfinale. To so tudi udejanjili, dobršen delež k temu je prinesel Nikita Hromih, ki je dosegel dva gola.

Obračun Armenije in Češke se je začel zelo dinamično, po 1:26 minute je Pavel Drozd povedel Čehe v vodstvo, dobre pol minute pozneje pa je Vladimir Sanosjan poskrbel za izenačenje, ko je žogo z desne strani pospravil v nasprotni zgornji kot čeških vrat. Armenci so nato znova zadeli v sedmi minuti, s prostega strela je za 2:1 z nizkim strelom poskrbel Hromih.

Armenia are the first nation to qualify for the knockout stage 👏🇦🇲



It's their first-ever #FutsalEURO 🙌 pic.twitter.com/87VQvLK6BL — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) January 25, 2026

Čehi so imeli v prvih 10 minutah več žogo v posesti, tudi več strelov, toda Armenija je bila tako kot na uvodni tekmi učinkovitejša. V drugem delu polčasa je ritem malce padel, ekipi sta manj tvegali, vseeno pa so Armenci prišli še do tretjega zadetka. Po poskusu Vladimirja Sanosjana z leve strani je žogo v lastno mrežo usmeril Tomaš Koudelka.

Čehi so v uvodu drugega polčasa takoj zaigrali z "letečim vratarjem", v 23. minuti pa prek Davida Drozda zatresli okvir vrat. V igro so se vrnili na začetku 25. minute, ko je z razdalje ob enakem številu igralcev v polju za 2:3 zadel Francisco Mikuš. So pa Čehi v 27. minuti ostali brez Jirija Zapotockyja, ki je dobil rdeči karton zaradi prekrška.

Armencem dveh minut igranja z igralcem več ni uspelo unovčiti, zato pa so tekmo v svoj prid dokončno odločili v 31. minuti, ko sta v razmaku 16 sekund zadela Arsen Petrosov in Hromih za 5:2. David Drozd je z lepim strelom z razdalje v 38. minuti zmanjšal zaostanek Čehov, v zadnji minuti pa še postavil končni izid.

Hrvati zapravili kazenski strel za zmago

Čeprav so imeli Hrvati na tekmi 60 strelov, Gruzija pa le 15, se je obračun končal brez zmagovalca in obe ekipi, ki sta zapravili tudi po en kazenski strel, ohranja v boju za četrtfinale. Hrvat Duje Kustura je dosegel svoj tretji gol na prvenstvu.

Gruzija je bila tista, ki je poskrbela za prvo spremembo izida na tekmi s Hrvati. V šesti minuti je tudi nekoliko srečno povedla, po kotu z desne strani je žogo v lastno mrežo potisnil Antonio Sekulić. Hrvati so zatem odločneje pogledali v napad, imeli svoje priložnosti, a so bili zaključki preslabi. Eno lepših pa je zapravil David Mataja v 13. minuti, ko se je po strelu iz bližine znova izkazal Ali Aslani.

Ta je pridno zbiral obrambe, a že 32. poskus Hrvatov v prvem polčasu je vendarle prinesel izenačenje. Zanj je iz bližine v 16. minuti poskrbel Kustura, že dvakratni strelec na prvi tekmi s Francijo (2:2). Hrvati so sicer v prvem polčasu skupno imeli 40 poskusov, dvakrat so zadeli tudi vratnico, Gruzijci le tri (22-0 v okvir vrat).

Hrvaška je proti vratom Gruzije usmerila kar 60 strelov, tekmeci pa le 15, a so slovenski sosedi vseeno ostali brez zmage. Foto: Guliverimage

Hrvati, ki so eno mesto pred Gruzijci na svetovni lestvici (14. in 15.), so premoč kronali v 23. minuti, ko je z osmih metrov močno udaril Vitor Lima za 2:1. Tri minute pozneje so imeli Gruzijci lepo priložnost za izenačenje, saj so imeli na voljo kazenski strel po igranju z roko Nika Vukmirja. Toda Ante Piplica v hrvaških vratih je obranil strel Giorgija Ghavtadzeja.

Mataja je imel slabih sedem minut pred koncem priložnost za 3:1, a se je znova izkazal Aslani, minuto pozneje pa so Gruzijci izenačili, ko je po podaji z leve strani iz bližine zadel Vahtang Kekelia. Hrvati so minuto in pol pred koncem prišli do kazenskega strela po prekršku Iraklija Todue, a ga Franko Jelovčić ni izkoristil, Aslani je še enkrat branil strel po sredini.

Euro 2026 v futsalu, 2. krog: