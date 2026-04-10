Koper napolnil mrežo in na lestvici preskočil Maribor

Mariborčani bi si želeli, da bi bilo časa za prebolevanje bolečega poraza na štajerskem derbiju manj, a v 29. krogu prve slovenske nogometne lige so oni tisti, ki ne igrajo. Krog sta v petkovem popoldnevu odprla Primorje in Koper (0:4). Že v prvem polčasu sta zadela Andraž Ruedl in Leo Rimac, Brown Irabor in Rimac z drugim golom pa sta sredi drugega polčasa prednost Kopra podvojila. V soboto bodo na sporedu trije obračuni. Olimpija po pomembnih kadrovskih rošadah gosti Aluminij, Bravo se odpravlja v Mursko Soboto, Radomlje pa bodo za konec gostile vodilno Celje.

Feđa Dudić Foto: Jure Banfi Mariboru gre na roko vsaj to, da bo 30. krog prve slovenske nogometne lige odigran že sredi prihodnjega tedna, a bodo Feđa Dudić in njegovi varovanci kljub temu vsaj še do prihodnjega torka čakali na prvo priložnost, da vsaj deloma zacelijo rane po štajerskem derbiju. Z minimalno zmago, ki jo je s sijajnim zadetkom Celju priigral Juanjo Nieto, je boj za naslov najbrž dokončno odločen. Za vijoličaste je zdaj precej pomembnejša obramba majhne prednosti pred preostalimi zasledovalci. Če je povsem na vrhu torej vse jasno, pa nekaj povsem drugega velja za razdelitev preostalih "nagrad".

Tonči Žlogar skuša pred izpadom leto rešiti Primorje. Foto: Aleš Fevžer Najpomembnejši obračun kroga tako v lovu na evropska mesta kot za ohranjanje prvoligaškega statusa se je igral že v petek popoldne. Devetouvrščeno Primorje, ki je za Muro zaostajal za štiri točke, je v Ajdovščini gostilo tretji Koper. Zoran Zeljković je moral svoj načrt nekoliko prilagoditi, saj sta bila poleg suspendiranega Josipa Iličića zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov odsotna tudi Filip Damjanović in Jean-Pierre Longonda. A so kanarčki vseeno gladko prišli do 14. zmage sezone in novih štirih točk. Za zmago s 4:0 so zadeli dvakrat Leo Rimac in po enkrat Andraž Ruedl in Brown Irabor. Koprčani so z zmago preskočili Maribor in si tako priigrali odlično izhodišče pred medsebojnim obračunom, ki bo prihodnji teden.

Bravo diha za ovratnik Olimpiji

Federico Bessone si ne more privoščiti, da bi ga na prvenstveni lestvici prehitel tudi mestni tekmec Bravo. Foto: Filip Barbalić Boljše izhodišče pred zadnjimi sedmimi krogi išče tudi Olimpija, ki je v petek vstopila v novo ero. Gorana Boromiso je na položaju športnega direktorja nasledil 46-letni Nemec Necat Aygün.

Četa Federica Bessoneja je v Fazaneriji v prejšnjem krogu spet pokazala odločno premalo, da bi si zaslužila celoten točkovni izkupiček. Namesto da bi se približala evropskim vozovnicam, ji zdaj za ovratnik diha mestni tekmec Bravo, ki zaostaja za vsega dve točki. Šiškarji, ki so še vedno aktivni tudi na pokalni fronti, bi lahko v prihodnjih tednih spisali z naskokom najuspešnejšo sezono v zgodovini kluba iz prestolnice. Prav lahko se zgodi, da v tej sezoni lahko postali tudi najuspešnejši klub iz prestolnice.

Prva tekma v novi eri bo za zmaje torej zelo pomembna, ob tem pa mora Bessone poiskati tudi nadomestno rešitev za kaznovana Jana Gorenca in Dimitarja Mitrovskega.

Neobremenjeni mlinarji gostijo Celje

Spored kroga bodo sklenili nogometaši Radomelj in vodilnega Celja. Grofje so z zmago na štajerskem derbiju storili nov korak do naslova državnega prvaka, medtem ko so mlinarji z zmago zapuščali Kidričevo.

Gostitelji srečanja se v dvoboj z vodilno ekipo prvenstva podajajo neobremenjeni, a odločeni, da prekinejo niz petih zaporednih porazov na medsebojnih tekmah. Celjani so bili v zadnjem obdobju prevelik zalogaj za mlado četo rumeno-črnih, ki je zadnjo zmago proti Štajercem slavila oktobra 2024, a redke so bile tekme, na katerih bi lahko mlinarji zaigrali tako neobremenjeno kot tokrat.

Radomljani bodo imeli ob Bravu v prihodnjih tednih najbolj natrpan urnik, saj bodo pred aprilskim reprezentančnim premorom odigrali tudi polfinalno tekmo Pokala Pivovarna Union. Rumeno-črni bodo dvoboj z drugoligašem Brinjem gostili v domačih Radomljah.

1. SNL, 29. krog:

Petek, 10. april:

Sobota, 11. april:

Lestvica