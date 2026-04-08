STA

Sreda,
8. 4. 2026,
16.20

Osveženo pred

38 minut

Turčija Hrvaška afera Vedran Pavlek

Vedran Pavlek

Pavlek na begu? Turčija bi ga morala izročiti, a ga ni več v hotelu.

Vedran Pavlek | Kje je Vedran Pavlek? | Foto Aleš Fevžer

Kje je Vedran Pavlek?

Foto: Aleš Fevžer

Nekdanji direktor alpskih reprezentanc pri Hrvaški smučarski zvezi (HSS) Vedran Pavlek, ki ga na Hrvaškem čaka pripor, naj ne bi bil več v Turčiji, je v torek poročala hrvaška televizija RTL. Turčija bi ga morala izročiti Hrvaški zaradi suma, da je oškodoval zvezo za 30 milijonov evrov, a naj bi zapustil hotel, kjer je čakal na izročitev.

Sportal Nove informacije o eni največjih afer hrvaškega športa

Sodišče v Zagrebu je konec marca na predlog hrvaškega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) odredilo enomesečni pripor za Vedrana Pavleka in še štiri od skupno šestih osumljencev zaradi suma, da so iz HSS izčrpali več deset milijonov evrov.

Denar naj bi izčrpavali na podlagi fiktivnih poslov HSS z offshore-podjetji v tujini, pri čemer naj bi tretjina sredstev končala na Pavlekovih računih v tujini. Preiskovalci sumijo, da so od leta 2014 iz HSS tako odtujili okoli 30 milijonov evrov.

Po neuradnih informacijah ga v hotelu ni več

Pavlek je bil v času, ko so na Hrvaškem pridržali preostale osumljence, v tujini, predvidoma od konca marca pa v Turčiji.

Turška policija mu je odvzela mobilni telefon, a ga ni aretirala, na izročitev Hrvaški pa je v zadnjih dneh čakal v luksuznem hotelu s pogledom na Bospor. Po neuradnih informacijah, ki jih je v torek navedel RTL Danas, ga v hotelu ni več.

Minister za notranje zadeve Davor Božinović danes za medije ni komentiral informacije, da Pavleka ni več v Turčiji, sporočil je le, da dejavnosti na mednarodni ravni še potekajo.

Na novinarsko vprašanje, ali bi moral Pavlek dobiti prepoved gibanja, je dejal, da ne more govoriti o ravnanju drugih policij niti razkrivati podrobnosti, da ne bi ogrozili operativnih dejavnosti.

Pavlek je minuli mesec odstopil z mesta direktorja alpskih reprezentanc in smučarske panoge, potem ko so hrvaški mediji objavili zgodbo o korupcijski aferi v HSS. Povod za kriminalistično preiskavo naj bi bil sicer dogodek med letošnjimi zimskimi olimpijskimi igrami, ko so cariniki na meji ustavili tedanjega tiskovnega predstavnika Nenada Erorja in v njegovem avtomobilu našli vrečo, polno denarja.

Poleg Pavleka je sodišče odredilo pripor še za nekdanjega generalnega sekretarja zveze Damirja Raosa, direktorico računovodskega podjetja Boženo Meić Hrvoj, slovaško državljanko Martino Strezenicki ter avstrijskega in lihtenštajnskega državljana Georga Mauserja, ki pa ni dosegljiv hrvaškemu pravosodju. Eror, za katerega Uskok ni zahteval pripora, se brani s prostosti.

Namesto Pavleka so za vršilca dolžnosti direktorja alpske reprezentance do konca sezone imenovali Gorana Račkija, trenerja hrvaške reprezentantke Leone Popović.

