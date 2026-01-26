Na Okrožnem sodišču v Kopru se je v petek z zaslišanjem prvih žrtev začelo sojenje 21-letnemu državljanu Kosova zaradi spolnega nadlegovanja. Jeseni 2024 je v Izoli zasledoval mlada dekleta, jih otipaval, jim ponujal denar za seks ter s tem sejal precej strahu in nelagodja med domačinkami, danes poročajo Primorske novice.

Osumljenega 21-letnika so na sojenje pripeljali iz pripora, kjer je od oktobra leta 2024, potem ko so ga policisti po klicu ene od žrtev prijeli sredi Izole. Takrat je 19-letna ženska prepoznala tujca, ki jo je pred tem nadlegoval, in ga prijavila policiji.

Po preiskavi je tožilstvo zoper 21-letnega državljana Kosova vložilo obtožnico zaradi več kaznivih dejanj spolnega nasilja, zaradi česar mu grozi zaporna kazen do pet let. Sodnica Maja Tomašević je že lani odredila izvedensko mnenje za ugotovitev, ali je obtoženi sposoben spremljati glavno obravnavo. Psihiatrična izvedenka pri njem ni opazila specifičnih motenj, saj je bila sposobnost razumevanja in obvladovanja ravnanj zmanjšana, a ne bistveno.

Na petkovo glavno obravnavo sta prišla oba zagovornika obtoženega – odvetnik Filip Kukovec, ki ga je sodišče imenovalo po uradni dolžnosti, in odvetnica Monika Mavsar, ki so jo najeli svojci. Sodnica je razrešila Kukovca, ki je predlagal dodatne izvedence, med drugim s področja klinične psihologije. Nova obramba je predlagala zaslišanje moškega, ki se je pred dejanji družil z obtoženim in naj bi lahko podal informacije o njegovem psihičnem stanju, vključno s popivanjem.

Obtoženi krivde ni priznal

Tožilka Nataša Valentič Kuštra je predstavila obsežno obtožnico, v kateri 21-letniku očita devet kaznivih dejanj spolnega nasilja in dva poskusa tega kaznivega dejanja. Štiri žrtve so bile jeseni 2024 mladoletne, pet pa je bilo zelo mladih. Tožilstvo je na predobravnavnem naroku po poročanju časnika v primeru priznanja krivde sicer predlagalo tri leta in dva meseca zaporne kazni, a obtoženi krivde ni priznal.

Prva kazniva dejanja so se zgodila 2. oktobra 2024 v Izoli, kjer je obtoženi žrtve nadlegoval na ulici in jih prijemal za zadnjico, prsi in druge intimne dele telesa ter jim v nekaterih primerih ponujal denar za spolne usluge. Ena žrtev se mu je uprla in ga brcnila v rebra. Vsi primeri so se dogajali kljub zavrnitvam oškodovank, nekatere pa je obtoženi zasledoval do vozila.

Obravnava zaprta za javnost

Sodnica je odločila, da bo obravnava med pričanjem oškodovank zaprta za javnost zaradi varstva njihove zasebnosti. Na petkovi obravnavi so za zaprtimi vrati zaslišali prve žrtve. Sojenje se bo nadaljevalo z zaslišanjem drugih oškodovank, še navajajo Primorske novice.