Liga NHL, 24. januar
Najboljša ekipa lige v Torontu, tekmeci Kopitarjevih Kraljev v Calgaryju
Trenutno najboljša ekipa lige NHL Colorado Avalanche se bo ponoči v gosteh pomerila s Toronto Maple Leafs. Avalanche so v tej sezoni zbrali že 34 zmag in imajo na računu 77 točk, a v zadnjih petih tekmah so bili neprepričljivi, slavili so le enkrat. V zmagovitem nizu pa so hokejisti Anaheim Ducks, ki se na lestvici zahodne konference oddaljujejo mestnim tekmecem, LA Kings Anžeta Kopitarja.
Anaheim Ducks so nanizali šest zaporednih zmag, sedmo iščejo v Galgaryju pri Flames. Mestnim tekmecem Los Angeles Kings bežijo za dve točki. Kralji naslednjo tekmo igrajo v noči na torek (1.00) pri Columbus Blue Jackets. Anže Kopitar je z ekipo na turneji, na led pa se še ni vrnil.
Liga NHL, 25. januar
