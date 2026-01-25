Najboljša ekipa lige v Torontu, tekmeci Kopitarjevih Kraljev v Calgaryju

Trenutno najboljša ekipa lige NHL Colorado Avalanche se bo ponoči v gosteh pomerila s Toronto Maple Leafs. Avalanche so v tej sezoni zbrali že 34 zmag in imajo na računu 77 točk, a v zadnjih petih tekmah so bili neprepričljivi, slavili so le enkrat. V zmagovitem nizu pa so hokejisti Anaheim Ducks, ki se na lestvici zahodne konference oddaljujejo mestnim tekmecem, LA Kings Anžeta Kopitarja.