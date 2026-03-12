Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
12. 3. 2026,
17.15

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Kaja Juvan Tamara Zidanšek Pokal Billie Jean King Veronika Erjavec

Četrtek, 12. 3. 2026, 17.15

11 minut

Pokal Billie Jean King

Slovenija proti Španiji v najmočnejši zasedbi

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Veronika Erjavec | Veronika Erjavec | Foto Katja Kodba/STA

Veronika Erjavec

Foto: Katja Kodba/STA

Slovenska ženska teniška reprezentanca se bo 10. in 11 aprila v finalu kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King v Portorožu pomerila s Španijo. Slovenija bo nastopila v najmočnejši zasedbi s Kajo Juvan, Veroniko Erjavec in Tamaro Zidanšek.

Kapetanka slovenske reprezentance Maša Zec Peškirič je za dvoboj s Španijo izbrala Kajo Juvan (92. igralka na svetovni lestvici WTA), Veroniko Erjavec (102.), Tamaro Zidanšek (148.), Dalilo Jakupović (377.) in Niko Radišić (811.).

Slovenke so na lestvici pokala BJK na 18. mestu, dvoboj s Španijo pa so si zagotovile po uspešnem novembrskem nastopu v Indiji, kjer so poleg gostiteljic premagale še Nizozemsko in si priborile napredovanje v višjo rang tekmovanja. Z zmago proti Španiji bi si Slovenija drugič v zgodovini priborila nastop na zaključnem turnirju najprestižnejšega ženskega reprezentančnega tekmovanja.

Kaja Juvan in Tamara Zidanšek | Foto: Vid Ponikvar Kaja Juvan in Tamara Zidanšek Foto: Vid Ponikvar Špansko reprezentanco, ta je na lestvici pokala peta na svetu, vodi nekdanja igrala Carla Suarez Navarro. V ekipi so Cristina Bucsa (31.), Kaitlin Quevedo (133.), Leyre Romero Gormaz (144.), Guiomar Maristany Zuleta de Reales (171.) in Sara Sorribes Tormo (449.). Med drugim manjkata Jessica Bouzas Maneiro (50.) in Paula Badosa (106.), slednja je bila leta 2022 že druga igralka sveta.

"Približujemo se velikemu teniškemu dogodku v Portorožu. Ekipa je znana. Vsi se zelo veselimo tekem in komaj čakamo, da pokažemo, kaj znamo," je za Tenis Slovenija optimistično in samozavestno dejala kapetanka Zec Peškirič.

Kaja Juvan Tamara Zidanšek Pokal Billie Jean King Veronika Erjavec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.