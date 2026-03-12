Slovenija proti Španiji v najmočnejši zasedbi

Slovenska ženska teniška reprezentanca se bo 10. in 11 aprila v finalu kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King v Portorožu pomerila s Španijo. Slovenija bo nastopila v najmočnejši zasedbi s Kajo Juvan, Veroniko Erjavec in Tamaro Zidanšek.

Kapetanka slovenske reprezentance Maša Zec Peškirič je za dvoboj s Španijo izbrala Kajo Juvan (92. igralka na svetovni lestvici WTA), Veroniko Erjavec (102.), Tamaro Zidanšek (148.), Dalilo Jakupović (377.) in Niko Radišić (811.).

Slovenke so na lestvici pokala BJK na 18. mestu, dvoboj s Španijo pa so si zagotovile po uspešnem novembrskem nastopu v Indiji, kjer so poleg gostiteljic premagale še Nizozemsko in si priborile napredovanje v višjo rang tekmovanja. Z zmago proti Španiji bi si Slovenija drugič v zgodovini priborila nastop na zaključnem turnirju najprestižnejšega ženskega reprezentančnega tekmovanja.

Kaja Juvan in Tamara Zidanšek Foto: Vid Ponikvar Špansko reprezentanco, ta je na lestvici pokala peta na svetu, vodi nekdanja igrala Carla Suarez Navarro. V ekipi so Cristina Bucsa (31.), Kaitlin Quevedo (133.), Leyre Romero Gormaz (144.), Guiomar Maristany Zuleta de Reales (171.) in Sara Sorribes Tormo (449.). Med drugim manjkata Jessica Bouzas Maneiro (50.) in Paula Badosa (106.), slednja je bila leta 2022 že druga igralka sveta.

"Približujemo se velikemu teniškemu dogodku v Portorožu. Ekipa je znana. Vsi se zelo veselimo tekem in komaj čakamo, da pokažemo, kaj znamo," je za Tenis Slovenija optimistično in samozavestno dejala kapetanka Zec Peškirič.