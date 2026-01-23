Vodilni gostijo Philadelphio, Tampa se lahko vrne na vrh vzhoda

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sportal

Petek,
23. 1. 2026,
22.26

2 uri, 48 minut

Liga NHL, 23. januar

Vodilni gostijo Philadelphijo, Tampa se lahko vrne na vrh vzhoda

Sportal

Philadelphia Flyers : Colorado Avalanche

Clorado Avalanche gostijo Philadelphia Flyers.

Foto: Reuters

Petek v ligi NHL prinaša kopico tekem. Vodilno moštvo tekmovanja Colorado Avalanche, ki je zadnje čase rezultatsko neprepričljivo, gosti Philadelphio. Na delu bo tudi Tampa Bay Lightning, ki se lahko v Chicagu vrne na vrh vzhodne konference. Ekipa Los Angeles Kings, zadnje čase mu zaradi poškodbe ni mogel pomagati kapetan Anže Kopitar, bo v noči na nedeljo po slovenskem času gostovala pri St. Louis Blues.

Liga NHL, 23. januar

