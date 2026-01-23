Vodilni gostijo Philadelphio, Tampa se lahko vrne na vrh vzhoda

Petek v ligi NHL prinaša kopico tekem. Vodilno moštvo tekmovanja Colorado Avalanche, ki je zadnje čase rezultatsko neprepričljivo, gosti Philadelphio. Na delu bo tudi Tampa Bay Lightning, ki se lahko v Chicagu vrne na vrh vzhodne konference. Ekipa Los Angeles Kings, zadnje čase mu zaradi poškodbe ni mogel pomagati kapetan Anže Kopitar, bo v noči na nedeljo po slovenskem času gostovala pri St. Louis Blues.