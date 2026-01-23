Bayern v Nemčiji znova ruši rekorde, tako v tem času ni bilo še nikoli

Bavarski stroj na nemških zelenicah znova uprizarja prevlado zgodovinskih razsežnosti. Po 18 krogih ima Bayern na svojem računu 50 točk, gol razlika pa znaša zastrašujočih +57. Na tej točki sezone v bundesligi takšnih številk ni beležil še nihče. Izjemno formo bodo Bavarci potrjevali v soboto, ko na Allianz Areno prihaja Augsburg.