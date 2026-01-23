Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Petek,
23. 1. 2026,
17.35

Osveženo pred

2 uri, 36 minut

Borussia Dortmund Bundesliga Bayern München nemško prvenstvo

Nemško prvenstvo, 19. krog

Bayern v Nemčiji znova ruši rekorde, tako v tem času ni bilo še nikoli

Avtor:
Ž. L.

Harry Kane, Bayern München | Harry Kane je v tej sezoni nemškega prvenstva že pri 21 zadetkih. | Foto Guliverimage

Harry Kane je v tej sezoni nemškega prvenstva že pri 21 zadetkih.

Foto: Guliverimage

Bavarski stroj na nemških zelenicah znova uprizarja prevlado zgodovinskih razsežnosti. Po 18 krogih ima Bayern na svojem računu 50 točk, gol razlika pa znaša zastrašujočih +57. Na tej točki sezone v bundesligi takšnih številk ni beležil še nihče. Izjemno formo bodo Bavarci potrjevali v soboto, ko na Allianz Areno prihaja Augsburg.

Zanimivo bo tudi v Leverkusnu, kjer Bayer išče izhod iz krize, po treh zaporednih porazih bodo lekarnarji gostili Werder. Najbližja zasledovalka vodilnega Münchna Borussia Dortmund gostuje pri Union Berlinu, krog pa v petkovem večeru odpirata St. Pauli in Hamburger.

Nemško prvenstvo, 19. krog:

Petek, 23. januar:

Sobota, 24. januar:

Nedelja, 25. januar:

Lestvica: 

 

Najboljši strelci:

21 – Kane (Bayern)

10 – Olise (Bayern), Undav (Stuttgart)

– Diaz (Bayern), Tabaković (Borussia M.)

– Burkardt (Eintracht) 

– El Mala (Köln)

– Amoura (Wolfsburg), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Diomande (Leipzig), Gnabry (Bayern), Grifo (Freiburg), Guirassy (Borussia D.), Kramarić (Hoffenheim), Lemperle (Hoffenheim), Romulo Cardoso (Leipzig), Schick (Bayer), Stage (Werder), Uzun (Eintracht)

Borussia Dortmund Bundesliga Bayern München nemško prvenstvo
