Nemško prvenstvo, 19. krog
Bayern v Nemčiji znova ruši rekorde, tako v tem času ni bilo še nikoli
Bavarski stroj na nemških zelenicah znova uprizarja prevlado zgodovinskih razsežnosti. Po 18 krogih ima Bayern na svojem računu 50 točk, gol razlika pa znaša zastrašujočih +57. Na tej točki sezone v bundesligi takšnih številk ni beležil še nihče. Izjemno formo bodo Bavarci potrjevali v soboto, ko na Allianz Areno prihaja Augsburg.
Zanimivo bo tudi v Leverkusnu, kjer Bayer išče izhod iz krize, po treh zaporednih porazih bodo lekarnarji gostili Werder. Najbližja zasledovalka vodilnega Münchna Borussia Dortmund gostuje pri Union Berlinu, krog pa v petkovem večeru odpirata St. Pauli in Hamburger.
Nemško prvenstvo, 19. krog:
Petek, 23. januar:
Sobota, 24. januar:
Nedelja, 25. januar:
Lestvica:
Najboljši strelci:
21 – Kane (Bayern)
10 – Olise (Bayern), Undav (Stuttgart)
9 – Diaz (Bayern), Tabaković (Borussia M.)
8 – Burkardt (Eintracht)
7 – El Mala (Köln)
6 – Amoura (Wolfsburg), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Diomande (Leipzig), Gnabry (Bayern), Grifo (Freiburg), Guirassy (Borussia D.), Kramarić (Hoffenheim), Lemperle (Hoffenheim), Romulo Cardoso (Leipzig), Schick (Bayer), Stage (Werder), Uzun (Eintracht)